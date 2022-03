Morning Meeting Forex : L’euro étend sa baisse; EUR/CHF, vers la parité

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 86,06 81,55 AUD/USD Haussier 0,737 0,699 Franchissement MM200 EUR/AUD Baissier 1,62 1,48 EUR/CHF Baissier 1,0605 0,978 Vers la parité EUR/GBP Neutre 0,85 0,828 Test support EUR/JPY Baissier 133,5 127,3 Test support EUR/USD Baissier 1,15 1,0766 GBP/JPY Neutre 158,25 153,2 GBP/USD Baissier 1,3645 1,314 NZD/USD Neutre 0,687 0,663 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 USD/CAD Neutre 1,2957 1,265 Oblique hebdo en support USD/JPY Neutre 116,36 113,5

L’euro s’effondre contre les devises majeures

L'euro étend ses récentes baisses face à l’ensemble des devises majeures, les investisseurs s'inquiétant de l'impact de la hausse des prix du pétrole après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tandis que l'indice du dollar américain a légèrement progressé, les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage aux États-Unis suggérant que le marché du travail gagne en vigueur.

L'euro rejoint ce matin le niveau symbolique des 1,1000 dollar à son plus bas niveau depuis mai 2020, et se dirige vers sa quatrième baisse hebdomadaire consécutive par rapport au dollar américain. Par rapport à la livre sterling, l'euro a atteint son plus bas niveau depuis juillet 2016. Sa chute est aussi très prononcée contre dollar australien qui bénéficie de la hausse des matières premières. Les propos de Poutine réitérant sa volonté d’une guerre totale ont renforcé les inquiétudes des investisseurs.

Le rouble a glissé vers un nouveau record à la baisse dans les échanges à Moscou après que les agences de notation Fitch et Moody's ont abaissé la note de la Russie au statut de "junk", citant l'impact des sanctions occidentales.

Le dollar a également été soutenu par les commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. M. Powell témoignait pour la deuxième fois devant le Congrès hier, après avoir déclaré mercredi qu'il serait favorable à une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la Fed des 15 et 16 mars et que la Fed serait "prête à agir plus agressivement" si l'inflation ne diminue pas aussi rapidement que prévu.

Plus tôt jeudi, des données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a chuté à son plus bas niveau de l'année la semaine dernière.

Les investisseurs attendent avec impatience le rapport sur l'emploi de février cet après midi, les économistes prévoyant un nouveau mois de croissance solide de l'emploi.

Le dollar se trouve dans une situation très favorable en ce moment, bénéficiant des flux de valeurs refuges et de la solidité de l'économie américaine.

EUR/CHF : La chute accélère vers la parité

L’euro contre franc Suisse accélère à la baisse depuis la rupture du support à 1,0280. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont orientées à la baisse rejoignant la tendance de moyen terme déjà négative. Le rebond de Février n’a pas pu dépassé la moyenne mobile à 200 périodes.

La paire devrait maintenant atteindre la parité à 1,0000. Une rupture de ce seuil symbolique donnerait un objectif sur le support technique hebdomadaire sous 0,9800. Cette lecture baissière serait invalidée sur réintégration des 1,0300

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

