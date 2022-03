Morning Meeting Forex : Powell avance prudemment; EUR/AUD, le dollar australien s’envole

Points clés de l’article :

Powell rassure mais le contexte est dominé par l’Ukraine

EUR/AUD : L’objectif du double sommet se situe sur 1,5000

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 86,06 81,55 AUD/USD Neutre 0,7319 0,699 Franchissement MM200 EUR/AUD Baissier 1,62 1,515 Rupture support 1,5250 EUR/CHF Baissier 1,0605 0,978 Doji EUR/GBP Neutre 0,85 0,828 Test support EUR/JPY Baissier 133,5 127,3 Rebond sur support EUR/USD Baissier 1,15 1,0766 Rupture support 1,1122 GBP/JPY Neutre 158,25 153,2 Avalement haussier GBP/USD Baissier 1,3645 1,314 NZD/USD Neutre 0,687 0,663 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 USD/CAD Neutre 1,2957 1,265 Oblique hebdo en support USD/JPY Neutre 116,36 113,5

Powell rassure mais le contexte est dominé par l’Ukraine

Le dollar a légèrement progressé face à l'euro mercredi, les investisseurs s'inquiétant de l'impact de l'escalade du conflit en Ukraine sur les perspectives économiques de la zone euro, tandis que les devises liées aux matières premières se sont renforcées.

Le rouble russe a prolongé sa récente dégringolade pour atteindre son plus bas niveau dans les échanges à Moscou, alors que les sanctions occidentales sévères prises à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou ont ébranlé le système financier russe.

Les développements autour de la guerre en Ukraine resteront le principal moteur de l'action du prix de l'euro pour la session. Une escalade continue du conflit, sans issue claire pour la Russie, pousse l'euro vers un test de 1,10 dans les prochains jours. Les investisseurs devraient sous-pondèrent la zone euro, tant au niveau de la monnaie que des actions, étant donné sa vulnérabilité à toute nouvelle escalade.

Dans le même temps, la Réserve fédérale américaine va aller de l'avant avec ses projets de relèvement des taux d'intérêt ce mois-ci pour tenter de juguler l'inflation, même si le déclenchement de la guerre en Ukraine a rendu les perspectives "très incertaines". La Réserve fédérale va relever les taux lors de la prochaine réunion mais probablement de 25 points de base

Les données de mercredi ont montré que les employeurs américains du secteur privé ont embauché plus de travailleurs que prévu en février et les données du mois précédent ont été révisées en forte hausse, alors que la reprise du marché du travail prend de la vitesse.

Les monnaies liées aux matières premières, y compris les monnaies canadienne, australienne et néo-zélandaise, se sont raffermies, les investisseurs s'attendant à bénéficier de la hausse des prix des matières premières.

Les prix du pétrole ont atteint leurs niveaux les plus élevés depuis plus de dix ans, le blé a atteint des sommets inégalés depuis 14 ans et l'aluminium, le gaz néerlandais de référence et les contrats européens sur le charbon ont atteint des niveaux record, les sanctions occidentales contre la Russie en raison de son invasion de l'Ukraine ayant perturbé les exportations de matières premières russes.

La monnaie canadienne a étendu ses gains après que la Banque du Canada ait relevé mercredi ses taux d'intérêt de 25 points de base à 0,50 %, sa première hausse depuis octobre 2018, et a déclaré qu'elle poursuivrait la phase de réinvestissement de son programme d'achat d'obligations.

EUR/AUD : L’objectif du double sommet se situe sur 1,5000

L’euro contre dollar australien connaît une chute vertigineuse depuis la rupture du support à 1,5568. La paire a rejoint un soutien hebdomadaire datant de janvier 2018 à 1,5155. L’objectif du double sommet validé se situe sur le niveau psychologique à 1,5000. Sous ce niveau la configuration de long terme se détériorerait avec un potentiel de baisse vers 1,4425.

Toutefois le RSI se situe sur un niveau de survente extrême qui pourrait amener à une respiration des cours sans vouloir signifier que la tendance négative est neutralisée. Pour cela, il faudrait que les cours reviennent au-dessus de 1,5357.

Evolution de l’euro contre dollar australien en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE