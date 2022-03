Morning Meeting Forex : L’euro sous pression; EUR/JPY, un support majeur sur 127,38

Points clés de l’article :

L’ euro en baisse contre les devises refuges et contre dollar australien

EUR/JPY : Le support à 127,38 pourrait être déterminant

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 84,16 81,55 AUD/USD Neutre 0,7315 0,699 Test résistance EUR/AUD Baissier 1,62 1,5254 Test support majeur EUR/CHF Baissier 1,0605 0,978 Rupture support hebdo 1,0234 EUR/GBP Neutre 0,85 0,828 EUR/JPY Baissier 133,5 127,3 Test support majeur EUR/USD Baissier 1,15 1,0766 Rupture support 1,1122 GBP/JPY Neutre 158,25 153,2 Test MM200 GBP/USD Baissier 1,3645 1,314 NZD/USD Neutre 0,687 0,663 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 USD/CAD Neutre 1,2957 1,265 Oblique hebdo en support USD/JPY Neutre 118,36 113,5

L’euro en baisse contre les devises refuges et contre dollar australien

L'euro était sous pression mercredi, alors que l'intensification des bombardements russes sur les villes ukrainiennes et la flambée des prix du pétrole ont suscité les inquiétudes des investisseurs quant à une atteinte à l'économie et à la croissance de l'Europe.

La monnaie commune a chuté sous son support à 1,1122 pour toucher un plus bas de 21 mois sous 1,1090 USD ce matin. Le risque est un mouvement soutenu en dessous de ces niveaux vers 1,0800 si les participants au marché revoient à la baisse les perspectives économiques de la zone euro.

Les forces russes tentaient d'encercler et de soumettre les villes ukrainiennes en intensifiant leurs bombardements mercredi, sept jours après le début d'une invasion qui a déclenché des sanctions internationales massives, poussant les entreprises internationales à interrompre leurs ventes, à couper leurs liens et à se débarrasser de dizaines de milliards de dollars d'investissements.

Le rouble russe est resté sous pression à 108 pour un dollar, après être tombé jusqu'à 120 en début de semaine.

Les monnaies liées aux matières premières, comme le dollar australien, ont continué à se maintenir grâce à la hausse des prix du pétrole, du gaz, du charbon et des céréales. Le dollar australien a été aidé également par des données montrant que l'économie australienne a enregistré de bonnes performances au quatrième trimestre. L'économie australienne a progressé de 3,4 % en glissement trimestriel au T4, dépassant les prévisions du marché de 3,0 % après une baisse de 1,9 % au T3. Il s'agit du plus fort taux de croissance depuis le troisième trimestre 2020. Le dollar australien est à son plus haut niveau depuis un an par rapport à l'euro.

En revanche, les prix élevés de l'énergie ont limité les gains du yen japonais, monnaie refuge, malgré les troubles géopolitiques, car le Japon importe la majeure partie de son énergie. Il est revenu à 115,00 par dollar mercredi.

Le discours sur l'état de l'Union prononcé par le président américain Joe Biden n'a guère ému les marchés. Biden a abordé le sujet des récents problèmes de l'Amérique avec l'inflation élevée, mais les solutions qu'il a proposées étaient à long terme.

Les données sur l'inflation européenne sont attendues à 1000 GMT. Un discours à 16h00 GMT de l'économiste en chef de la Banque centrale européenne, Philip Lane, sera également suivi de près pour avoir un aperçu de la réflexion des décideurs politiques sur les dommages économiques de la crise ukrainienne.

Silvana Tenreyro, responsable de la Banque d'Angleterre, s'exprimera sur les perspectives économiques britanniques à 18h00 GMT.

Le yuan chinois est resté stable dans les échanges offshore à 6,3136 pour un dollar, après s'être légèrement affaibli mardi.

Sur les marchés émergents, les monnaies d'Europe de l'Est ont souffert avec des fortes pertes subies au cours de la nuit.

EUR/JPY : Le support à 127,38 pourrait être déterminant

L’euro contre yen revient sur un support majeur de polarité à 127,38. Les moyennes mobiles à court terme se sont retournées à la baisse indiquant une tendance négative. Une cassure de ce niveau donnerait un signal vendeur de moyen terme vers 125,15.

Pour neutraliser cette lecture baissière l’euro contre yen doit se maintenir au-dessus du support et revenir au-dessus des 128,35. La tendance redeviendrait positive au-dessus du niveau des 130,00.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

