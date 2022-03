Morning Meeting Forex : Légère accalmie sur le forex ; AUD/USD, le dollar australien est bien orienté

Points clés de l’article :

Le franc suisse toujours recherché, légère détente du dollar

Le dollar australien bien orienté malgré l’aversion pour le risque

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 84,16 81,55 AUD/USD Neutre 0,7315 0,699 Test résistance EUR/AUD Baissier 1,62 1,5357 Test support EUR/CHF Baissier 1,0605 1,03 Test support EUR/GBP Neutre 0,85 0,828 EUR/JPY Baissier 133,5 127,5 EUR/USD Baissier 1,15 1,1122 Biais baissier sous 1,1280 GBP/JPY Neutre 158,25 153,2 MM200 en support GBP/USD Baissier 1,3645 1,314 MM200 en résistance NZD/USD Neutre 0,687 0,663 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 USD/CAD Neutre 1,2957 1,265 Oblique hebdo en support USD/JPY Neutre 118,36 113,5

Le rouble s'est quelque peu stabilisé mardi après avoir atteint son plus bas niveau historique, tandis que le yen et le franc suisse, valeurs refuges, sont restés stables après leur plus forte hausse depuis près de sept semaines, les opérateurs se concentrant sur la crise en Ukraine

Un certain calme est revenu sur les marchés des devises depuis que les responsables de la Russie et de l'Ukraine ont tenu une première série de pourparlers de cessez-le-feu dans la nuit, quatre jours après que la Russie ait envahi son voisin, permettant à certains des grands mouvements du début de la semaine de s’estomper après que de nombreuses positions aient été liquidées.La volatilité des devises était à son plus haut niveau en 14 mois lundi, telle que mesurée par un indice de la Deutsche Bank.

Le franc suisse reste demandé après avoir enregistré lundi sa plus forte hausse en près de sept semaines face au dollar.

Le rouble a commencé la semaine dans des circonstances dramatiques, plongeant jusqu'à 30% à un record de 120 par dollar après que les pays occidentaux et leurs alliés aient infligé à la Russie de nouvelles sanctions, notamment en coupant certaines banques du réseau financier SWIFT. La monnaie s'est quelque peu redressée après une hausse des taux d'intérêt et d'autres mesures d'urgence adoptées par la banque centrale russe, et s'est échangée pour la dernière fois à 101.

Tant que la guerre n’est pas finie, l'instabilité maintiendra les devises refuges - dont le dollar - à la hausse, et l'euro sous pression.

Le billet vert a légèrement baissé suite à la baisse des rendements obligataires à 10 ans ayant atteint leur plus bas niveau en un mois pendant la nuit, les investisseurs recherchant la sécurité des bons du Trésor, même si la Réserve fédérale semble certaine de relever les taux d'intérêt lors de sa réunion le mois prochain.

En raison de la crise ukrainienne, les traders ont réduit les paris sur une hausse des taux de 50 points de base le 16 mars selon l'outil Fedwatch du CME.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré lundi qu'il n'excluait pas une hausse d'un demi-point, bien qu'il soit favorable à une augmentation d'un quart de point, dans les premiers commentaires d'un responsable de la Fed depuis le conflit.

Les tendances à court terme du dollar seront dominées par la guerre, mais les tendances à moyen terme du dollar seront déterminées par les données économiques.

Le dollar australien bien orienté malgré l’aversion pour le risque

Le dollar australien progresse malgré sa sensibilité au risque mais profite de la hausse des matières premières. La Reserve Bank of Australia a maintenu son taux directeur à un niveau historiquement bas mardi, comme prévu, notant que le conflit en Ukraine ajoutait une nouvelle source d'incertitude aux perspectives.

Le dollar australien s’attaque à une zone de résistance composée de la moyenne mobile à 200 périodes et du point haut annuel à 0,7314. Les moyennes mobiles de court terme à 13 et 34 périodes sont orientées à la hausse. Le franchissement de la résistance libèrerait un potentiel de rebond vers 0,7500.

Un échec sur cette zone 0,7300/0,7315 pourrait donner lieu à une consolidation horizontale avec 0,7082 comme borne basse. Sous ce dernier niveau le fort support à 0,6990 serait en danger.

Evolution de l’AUD/USD en données quotidiennes :

