Morning Meeting Forex : Effondrement du rouble; le dollar reste soutenu

Le rouble s’effondre , la banque de Russie augmente ses taux directeurs

Le dollar reste bien orienté à la hausse

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 84,16 81,55 AUD/USD Neutre 0,7315 0,699 EUR/AUD Baissier 1,62 1,5357 Support à 1,5568 en danger EUR/CHF Baissier 1,0605 1,03 Mèche basse sur support EUR/GBP Neutre 0,85 0,828 EUR/JPY Baissier 133,5 127,5 EUR/USD Baissier 1,15 1,1122 Test support GBP/JPY Neutre 158,25 153,2 MM200 en support GBP/USD Baissier 1,3645 1,314 MM200 en résistance NZD/USD Neutre 0,687 0,663 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 USD/CAD Haussier 1,2957 1,265 Oblique hebdo en support USD/JPY Hausier 118,36 113,5

Le rouble s’effondre, la banque de Russie augmente ses taux directeurs

Le rouble a plongé à un niveau historiquement bas lundi, et le dollar reste proche de son niveau le plus haut en deux ans par rapport à presque toutes les autres devises, après que les nations occidentales aient annoncé de nouvelles sanctions pour punir la Russie de son invasion de l'Ukraine, et que Vladimir Poutine ait mis ses forces nucléaires en état d'alerte.

Le rouble a chuté jusqu'à 119 pour un dollar en début de séance, franchissant son plus bas niveau précédent de 90 roubles pour un dollar.

Ces baisses sont intervenues alors que la banque centrale russe a annoncé dimanche une série de mesures visant à soutenir les marchés intérieurs, après que les alliés occidentaux aient renforcé les sanctions, notamment en bloquant certaines banques du système de paiement international SWIFT. Des mesures restrictives ont également été imposées à la Banque de Russie pour l'empêcher de déployer ses réserves internationales afin de saper les sanctions. La Banque centrale de Russie a porté son taux directeur de référence de 9,5 % à 20 %.

Pour ajouter à la nervosité, M. Poutine a placé les "forces de dissuasion" de la Russie, qui disposent d'armes nucléaires, en état d'alerte.

L'ampleur des gains du dollar va dépendre d'une nouvelle hausse de la volatilité, de l'ampleur de la baisse des actions mondiales et de l'évaluation des programmes de resserrement des banques centrales.

Par ailleurs, les prix élevés de l'énergie ont un impact sur le yen, étant donné que le Japon importe la majeure partie de ses besoins énergétiques.

Selon l'outil Fedwatch du CME, les marchés estiment qu'il y a 95 % de chances que la Réserve fédérale américaine augmente ses taux de 25 points de base lors de sa réunion de mars, l'invasion ayant mis fin à la spéculation selon laquelle la Fed se lancerait dans une hausse de 50 points de base.

Il est fortement probable aussi que cette guerre dissuadera la Banque centrale européenne de prendre des mesures de resserrement importantes.

Un haut responsable de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a déclaré dans une interview à Reuters qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact éventuel de l'invasion russe en Ukraine sur sa politique et qu'elle avait encore du travail à faire sur les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.

Le billet vert reste bien orienté à la hausse

L’indice dollar a bondi sur un plus haut d’un an et demi à 97,67 la semaine dernière avant de respirer. La tendance est positive à court et moyen terme au-dessus d’une oblique ascendante et des moyennes mobiles haussières à 13 et 34 périodes. Le franchissement de la résistance à 97,70 donnerait un nouvel objectif sur le niveau psychologique des 100. Cela correspondrait à une rupture du support des 1,1120 sur l’euro dollar avec un objectif sur 1,0800.

Un retour sous la 92,20 point bas de l’impulsion haussière du 24 févier neutraliserait la progression du billet vert.

Evolution de l’indice dollar en données quotidiennes :

