Morning Meeting Forex : Le dollar atteint un plus haut de 2 ans; EUR/USD, le support à 1,110 défendu

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 84,16 81,55 AUD/USD Neutre 0,7315 0,699 EUR/AUD Baissier 1,62 1,5568 Test support EUR/CHF Baissier 1,0605 1,03 Mèche basse sur support EUR/GBP Neutre 0,85 0,828 EUR/JPY Baissier 133,5 127,5 EUR/USD Neutre 1,15 1,1122 GBP/JPY Neutre 158,25 153,2 Test MM200 GBP/USD Baissier 1,3835 1,314 MM200 en résistance NZD/USD Neutre 0,687 0,663 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 USD/CAD Haussier 1,2957 1,265 Oblique hebdo en support USD/JPY Hausier 118,36 113,5

Le dollar a affiché hier brièvement un record de 2 ans

Le dollar américain a atteint son plus haut niveau en près de deux ans et le rouble russe a plongé à un niveau record jeudi, après que la Russie ait lancé une invasion de l'Ukraine, les investisseurs fuyant les actifs à risque et se tournant vers les valeurs refuges.

Les forces russes ont envahi l'Ukraine lors d'un assaut par terre, mer et air, dans la plus grande attaque contre un pays européen depuis la Seconde Guerre mondiale.

L'indice du dollar a augmenté et était en passe de réaliser son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis mars 2020, lorsque les marchés américains étaient en proie à la première vague de la pandémie du COVID-19. Le billet vert a atteint un sommet de 97,67 contre un panier de devises majeures, son plus haut depuis le 30 juin 2020.

Le dollar s'est légèrement replié par la suite alors que le président américain Joe Biden a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie, notamment contre les banques.

Nous assistons à un conflit géopolitique que les marchés n’ont pas connu depuis longtemps. C'est un mouvement classique de risk-off.

Le rouble russe s'est affaibli de 4,51% par rapport au billet vert par dollar, après avoir atteint un plancher record de 89,986 par dollar.

Le billet vert s'est également fortement apprécié face à d'autres devises européennes comme la couronne suédoise, le forint hongrois et le zloty polonais.

Le billet vert est resté faible ces derniers temps en raison des tensions accrues en Ukraine, qui ont alimenté les spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale américaine pourrait être moins agressive dans le resserrement de sa politique lors de sa réunion de mars. Les attentes d'une hausse des taux d'intérêt d'au moins 50 points de base ont chuté à 7,5 %, contre environ 34 % il y a un jour.

Les décideurs de la Fed ont reconnu jeudi que les plans de resserrement de la banque centrale devaient prendre en compte désormais la possibilité d'une guerre et son impact sur les prix du pétrole.

EUR/USD : L’euro doit préserver le support au-dessus de 1,1100

L’euro dollar a cassé un support sur 1,1280 pour rejoindre directement le niveau des 1,1120 plus bas annuel, le dépassant légèrement à 1,1106, avant de rebondir. La tendance s’est fragilisée à nouveau avec le retournement à la baisse des moyennes mobiles courtes à 13 et 34 périodes.

Une clôture sous les 1,1105 donnerait un signal négatif de reprise de la tendance négative de moyen terme avec comme possible objectif le report de la hauteur de la zone de consolidation qui correspond à une droite de support horizontale sur 1,0760 établi en 2020.

Un retour au-dessus des 1,1280 permettrait d’éloigner ce mouvement de fébrilité.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

