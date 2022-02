Morning Meeting Forex : Hausse des devises refuges avec l’invasion de l’Ukraine ; EUR/JPY, pression vendeuse sous 130,00

Points clés de l’article :

L’invasion de l’Ukraine propulse les devises refuges

EUR/JPY , L’ euro contre yen casse son support à 129,60

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 84,16 81,55 AUD/USD Neutre 0,7315 0,699 Rejet résistance EUR/AUD Neutre 1,62 1,5568 Test support EUR/CHF Baissier 1,0605 1,03 Test support EUR/GBP Baissier 0,85 0,828 Test support EUR/JPY Baissier 133,5 128,35 Test support EUR/USD Baissier 1,15 1,1122 Rupture support 1,1280 GBP/JPY Neutre 158,25 153,27 GBP/USD Baissier 1,3835 1,336 Rupture support 1,3500 NZD/USD Neutre 0,687 0,67 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 USD/CAD Haussier 1,2814 1,265 Oblique hebdo en support USD/JPY Neutre 118,36 113,5

L’invasion de l’Ukraine a donc commencé ce matin propulsant la demande des devises refuges, yen et franc suisse. Les devises européennes, euro et livre, sont en baisse.

Les marchés actions sont en forte baisse et le dollar américain, valeur refuge, gagne du terrain face à un panier de grandes devises, alors que l'Ukraine a déclaré l'état d'urgence et que l'Occident devrait dévoiler de nouvelles sanctions contre la Russie en raison de son avancée dans l'est de l'Ukraine.

Le rouble russe a plongé jeudi alors que l'armée du pays a envahi l'Ukraine. Le dollar était en hausse de plus de 10 % par rapport à la monnaie russe, ce qui a envoyé le rouble à son plus bas niveau jamais atteint par rapport au dollar.

La Banque centrale européenne devrait poursuivre son programme de relance par l'achat d'obligations au moins jusqu'à la fin de l'année et le maintenir ouvert pour amortir les retombées d'un éventuel conflit en Ukraine, a déclaré à Reuters Yannis Stournaras, responsable de la politique de la BCE. La guerre pourrait modifier le resserrement monétaire en cours et accentuer le différentiel de taux des devises européennes avec le dollar. ²

Il est difficile de dire si cette intervention militaire constitue un point bas sur les marchés tant que la situation géopolitique n’est pas stabilisée. Aussi le marché des changes comme les autres marchés devrait rester volatil.

EUR/JPY, L’euro contre yen casse son support à 129,60

L’euro contre yen a cassé un support constitué par un retracement Fibonacci de 38,2% et une droite de polarité sur 129,60 qui devient résistance. La paire a accéléré vers le soutien suivant sur 128,35 qui a provoqué un rebond ce matin.

Toutefois, la pression à court terme est baissière sous les moyennes mobiles à court et moyen terme.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

