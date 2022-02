Morning Meeting Forex : Détente sur le yen et le franc suisse; NZD/USD, Hausse des taux en Nouvelle Zélande

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 84,16 81,55 AUD/USD Neutre 0,7315 0,699 EUR/AUD Baissier 1,62 1,5568 EUR/CHF Baissier 1,0605 1,0327 MM13 et 34 en résistance EUR/GBP Baissier 0,85 0,828 EUR/JPY Neutre 133,5 129,36 EUR/USD Neutre 1,15 1,128 Test support GBP/JPY Neutre 158,25 155,3 Consolidation horizontale GBP/USD Neutre 1,3835 1,339 MM200 en résistance NZD/USD Neutre 0,687 0,6735 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 USD/CAD Neutre 1,2814 1,265 Oblique hebdo en support USD/JPY Neutre 118,36 113,5

Le dollar américain est resté stable par rapport à un panier des principales devises mardi, dans un contexte d'échanges agités par l'évolution de la situation en Ukraine, après que le président russe Vladimir Poutine ait reconnu deux régions séparatistes dans le pays et ordonné l'envoi de troupes dans la région.

Le Kremlin a déclaré qu'il restait ouvert à la diplomatie avec les États-Unis et d'autres pays, alors qu'il fait face à des sanctions de la part d'une série de pays. La Grande-Bretagne a publié une liste de sanctions et l'Allemagne a gelé le projet de gazoduc Nord Stream 2 en mer Baltique, qui aurait considérablement augmenté le flux de gaz russe.

Le dollar s'est quelque peu affaibli après que le président américain Joe Biden a annoncé la première vague de sanctions contre la Russie tout en disant espérer que la diplomatie était encore possible.

L'euro a augmenté par rapport au billet vert après avoir touché son plus bas niveau depuis le 14 février, soutenu en partie par l'espoir de pourparlers et par des données économiques montrant que le moral des entreprises en Allemagne s'est amélioré en février dans tous les secteurs pour atteindre son plus haut niveau depuis août.

M. Reinesch, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré hier que "la fin des achats nets d'actifs de la BCE dans le cadre de l'APP actuel pourrait intervenir plus tôt que ce qui aurait pu être prévu sur la base de l'évaluation de décembre et de la déclaration monétaire correspondante."

Mais ce sont surtout le yen et le franc suisse qui ont baissé hier après le maintien des échanges diplomatiques pour éviter que la Russie n’aille plus loin.

La Reserve Bank of New Zealand a relevé son taux d'intérêt officiel de 25 points de base pour le porter à 1,0 % lors de la réunion de février, comme prévu. Il s'agit de la troisième hausse de taux consécutive qui ramène les coûts d'emprunt à des niveaux pré-pandémiques, dans un contexte d'inflation galopante et de flambée des prix de l'immobilier. Le conseil d'administration a indiqué qu'un resserrement monétaire supplémentaire était nécessaire pour refroidir une économie en ébullition, ajoutant que le taux de liquidités atteindrait 2,2 % d'ici la fin de l'année et 2,57 % d'ici mars 2023, ce qui représente une trajectoire plus agressive que les 2,1 % et 2,3 % prévus dans les projections de novembre.

Le kiwi est en hausse et confirme le franchissement de la droite de polarité sur 0,6733 au-dessus des moyennes mobiles de court terme qui sont en passe de se retourner à la hausse. Le rebond actuel pourrait se poursuivre vers la droite de résistance à 0,6891 bientôt rejointe par la moyenne mobile à 200 périodes.

Ce rebond technique, qui permet au dollar néozélandais d’entrer dans une zone de neutralité après une vague baissière de moyen terme, serait invalidé sur retour sous les 0,6733.

