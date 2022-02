Morning Meeting Forex : Les devises refuges renforcées par l’escalade en Ukraine ; EUR/USD : Un support important sur 1,1280

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,16 81,55 AUD/USD Neutre 0,7315 0,699 EUR/AUD Baissier 1,62 1,5568 EUR/CHF Baissier 1,0605 1,0327 Retracement 50% + MM200 en résistance EUR/GBP Baissier 0,85 0,828 EUR/JPY Neutre 133,5 129,6 Test support EUR/USD Neutre 1,15 1,128 Test support GBP/JPY Neutre 158,25 155,3 Consolidation horizontale GBP/USD Neutre 1,3835 1,339 MM200 en résistance NZD/USD Neutre 0,687 0,65 Droite de poalrité sur 0,6735 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 USD/CAD Neutre 1,2814 1,265 Oblique hebdo en support USD/JPY Neutre 118,36 113,5

Les devises refuges sont soutenues par l’escalade en Ukraine

L'indice dollar a progressé hier pour dépasser 96,00 ce matin. L'indice dollar enregistre des gains modérés, la baisse des actions due à l'aggravation des tensions entre la Russie et l'Ukraine ayant stimulé la demande de liquidités pour le billet vert. Le dollar poursuit sa hausse suite aux commentaires hawkish du gouverneur de la Fed, M. Brainard vendredi. Mais sa hausse a été limitée par la baisse des rendements des T-notes, qui a affaibli les différentiels de taux d'intérêt du dollar.

La gouverneure de la Fed, Mme Brainard, a déclaré qu'il était "approprié" que la Fed commence une série de hausses des taux d'intérêt en mars, et qu'elle voyait un épuisement du bilan de la Fed commencer lors des prochaines réunions du FOMC.

L'euro était en baisse contre les devises refuges (Yen, franc suisse et dollar) en raison des tensions accrues entre la Russie et l'Ukraine, après que Vladimir Poutine ait reconnu officiellement les régions séparatistes faisant un pas vers une escalade militaire. Par ailleurs il a ordonné aux troupes russes de sécuriser ces régions. Ce matin sera publié l’indice IFO du climat des affaires en Allemagne attendu à 58,5.

Les commentaires hawkish de la BCE vendredi ont limité les pertes de l'EUR/USD après que le membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, M. Vasle, ait déclaré que la BCE devrait être "un peu plus rapide dans l'ajustement des mesures monétaires" pour essayer de changer la tendance de l'inflation au cours du second semestre de 2022 et atteindre son objectif de 2% dans les années à venir. De même, M. Kazimir, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré que la BCE devrait réduire progressivement ses achats nets d'obligations cet été, ce qui devrait lui donner plus de souplesse quant au calendrier des éventuelles hausses ultérieures des taux d'intérêt.

Les paires USD/JPY et EUR/JPY ont atteint aujourd'hui leur plus haut niveau en deux semaines, car les tensions croissantes entre la Russie et l'Ukraine ont pesé sur les actions et stimulé la demande pour le yen en tant que valeur refuge. C’est le cas aussi du franc suisse qui reste très demandé après la décision de Poutine ( Voir article EUR/CHF et USD/CHF par ailleurs). La réunion entre les chefs de la diplomatie russe et américaine prévue jeudi reste d’actualité pour éviter une invasion de l’Ukraine.

EUR/USD : Un support déterminant à court terme sur 1,1280

L’euro contre dollar consolide horizontalement dans une tendance baissière de moyen terme. Le niveau de résistance se situe sur 1,1496, rejetée le 10 février.

A court terme, la paire est revenue sur le support à 1,1280. Une rupture de ce niveau relancerait la dynamique baissière vers le plus bas annuel à 1,1122. La mèche haute du chandelier enregistré hier est un signal baissier de court terme qui pourrait être validé par la rupture du support.

Pour invalider cette pression négative, l’euro doit revenir au-dessus des moyennes mobiles courtes à 13 et 34 périodes et de la résistance intermédiaire à 1,1396 (plus haut hebdomadaire).

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

