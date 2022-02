Morning Meeting Forex : Le marché dans une phase d’hésitation, AUD/USD, l’aussie revient sur une zone de résistance

Points clés de l’article :

Le marché reste dans l’attente de nouveaux catalyseurs

AUD/USD : Une forte zone de résistance sur 0,7276

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,16 81,55 AUD/USD Neutre 0,7315 0,699 EUR/AUD Neutre 1,62 1,5568 EUR/CHF Neutre 1,0605 1,0327 Retracement 50% + MM200 en résistance EUR/GBP Neutre 0,85 0,828 EUR/JPY Neutre 133,5 130 MM200 en support EUR/USD Neutre 1,15 1,128 Echec sur résistance GBP/JPY Haussier 158,25 155,3 Consolidation horizontale GBP/USD Neutre 1,3835 1,339 Nouveau test MM200 NZD/USD Baissier 0,687 0,65 Droite de poalrité sur 0,6735 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 USD/CAD Neutre 1,2814 1,265 Oblique hebdo en support USD/JPY Haussier 118,36 114,9

Le dollar américain s'est échangé à la baisse contre toutes les principales devises mercredi, malgré les minutes optimistes du FOMC et les bonnes données américaines. La Réserve fédérale est en passe de relever ses taux d'intérêt en mars, surtout après le bond de 3,8 % des ventes au détail le mois dernier. Les économistes s'attendaient à ce que cette augmentation soit tirée par les ventes d'automobiles et d'essence, mais si l'on exclut les automobiles, les dépenses ont augmenté de 3,3 %, dépassant facilement leurs prévisions de 0,8 %. Les consommateurs ne semblent pas perturbés par la hausse des prix et ont continué à dépenser. Avec une inflation au plus haut depuis 40 ans et des consommateurs qui semblent ne plus tenir compte d'Omicron, non seulement une hausse des taux en mars est assurée, mais le risque d'une hausse de 50 points de base est supérieur à 70 % à ce stade.

Le procès-verbal de la réunion de la Fed n'a pas réservé de surprise. La plupart des participants ont déclaré que les taux devraient augmenter à un rythme plus rapide qu'en 2015. Compte tenu de la persistance d'une inflation élevée, ils envisageront également de mettre fin aux achats nets d'actifs le mois prochain. Le dollar a été vendu parce qu'il n'y a pas eu de mention de la nécessité d'un relèvement plus agressif des taux, mais le dernier rapport sur l'inflation ayant été publié bien après la réunion de janvier du FOMC, les inquiétudes concernant la croissance des prix dépassant leurs objectifs à long terme se sont intensifiées.

Ce sont surtout à court terme les tensions géopolitiques en Ukraine qui alimentent les flux sur le marché. La relative détente au cours des dernières 24 heures profite aux devises à risque.

Les dollars australien et néo-zélandais ont été les devises les plus performantes, Les prix à la production de la Nouvelle-Zélande doivent être publiés vendredi matin, heure locale, et comme l'IPC a fortement augmenté à la fin de l'année, l'IPP devrait également être chaud.

Une hausse des taux de 25 points de base en Nouvelle-Zélande est entièrement prévue pour la semaine prochaine, les échanges de swaps indiquant une probabilité supérieure à une sur quatre d'une hausse de 50 pb.

Aujourd’hui, les discours du gouverneur de la Banque d'Espagne, Pablo Hernández de Cos, et de l'économiste en chef de la Banque centrale européenne (BCE), Philip Lane, à 0800 GMT et 1400 GMT respectivement, seront suivis de près pour obtenir des indices sur les perspectives de la BCE.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, James Bullard, s'exprime à 16h00 GMT. Aujourd’hui, les demandes d'allocations chômage et l'enquête manufacturière de la Fed de Philadelphie sont également attendues.

Le dollar australien donne des signes encourageants de reprise avec la défense d’un support sur 0,7082 qui a relancé l’Aussie. Les cours pourraient rejoindre la forte résistance sur 0,7276 correspondant à une droite de polarité, à un retracement Fibonacci de 50% et au passage de la moyenne mobile à 200 périodes.

Le franchissement de cette zone serait un signal très positif qui mettrait fin à la tendance baissière de moyen terme.

Un échec prolongerait la consolidation horizontale entre 0,7276 et 0,7082.

Evolution de l’AUD/USD en données quotidiennes :

