Morning Meeting Forex : Les devises refuges en recul; GBP/JPY, la livre face à une résistance majeure

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,16 81,55 AUD/USD Neutre 0,7315 0,699 EUR/AUD Neutre 1,62 1,5568 EUR/CHF Neutre 1,0605 1,0327 Retracement 50% + MM200 en résistance EUR/GBP Neutre 0,85 0,828 EUR/JPY Neutre 133,5 130 MM200 en support EUR/USD Neutre 1,15 1,1 Echec sur résistance GBP/JPY Haussier 158,25 155,3 Consolidation horizontale GBP/USD Neutre 1,3835 1,339 MM200 en résistance NZD/USD Baissier 0,687 0,65 Reprise baissière USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 Légèrement haussier USD/CAD Neutre 1,2814 1,265 Oblique hebdo en support USD/JPY Haussier 118,36 113,47 Légèrement haussier/Oblique en support

Le dollar américain s'est détendu et l'euro s'est renforcé hier, alors que la Russie a déclaré que certaines de ses troupes rentraient à leur base après des exercices près de l'Ukraine, réduisant ainsi l'anxiété des investisseurs concernant la crise dans la région.Le rouble russe s'est renforcé de 1,41% par rapport au billet vert à 75,71 par dollar.

Les inquiétudes liées à l'impasse entre la Russie et l'Ukraine ont entraîné une hausse du dollar du yen et du franc suisse, valeurs refuges, ces derniers temps.

La grande nouvelle de la nuit est le sentiment de désescalade à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, ce qui fait disparaître certaines des primes qui avaient été évaluées dans le marché des changes et dans l'espace macroéconomique depuis vendredi après-midi.

Les investisseurs resteront attentifs à l'évolution de la situation dans la région, les nouvelles de la Russie suscitant une réaction prudente de la part de l'Ukraine et de ses alliés occidentaux, alors que l'OTAN a déclaré qu'elle n'avait encore vu aucune preuve de désescalade.

Les participants au marché resteront également attentifs aux commentaires que feront cette semaine les responsables de la Réserve fédérale américaine sur les perspectives de relèvement des taux d'intérêt.

Les responsables de la Fed continuent de débattre sur l'agressivité avec laquelle ils doivent commencer à relever les taux lors de leur réunion de mars, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, ayant réitéré lundi ses appels en faveur d'un rythme plus rapide de relèvement des taux de la Fed. D'autres responsables de la Fed se sont montrés moins enclins à s'engager en faveur d'une hausse d'un demi-point, ou se sont même montrés préoccupés par le fait que cela pourrait freiner la reprise qui montre déjà des signes d’essoufflement.

Les données économiques d’hier, ont montré que les prix à la production aux États-Unis ont augmenté de la manière la plus importante depuis huit mois en janvier. Ces données font suite au rapport de la semaine dernière montrant une forte hausse des prix à la consommation en janvier, le taux d'inflation annuel affichant sa plus forte augmentation en 40 ans.

La livre est en légère hausse après des chiffres d’inflation plus forts que prévu. Le taux d'inflation annuel au Royaume-Uni a légèrement augmenté pour atteindre 5,5 % en janvier, un nouveau sommet depuis mars 1992, contre 5,4 % en décembre et au-dessus des prévisions du marché de 5,4 %

La livre contre yen évolue dans une tendance positive. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont orientées à la hausse. Deux longues mèches basses ont contrecarré les tentatives de vente et établissent un support sur 155,30.

Tant que les cours progressent au-dessus de ce support, il pourraient une nouvelle fois s’attaquer à la forte zone de résistance qui bloque les prix depuis 2018 sous 158,20. Le franchissement de ce fort obstacle libèrerait un potentiel vers 163,90.

Cette progression serait invalidée si on observait un retour sous 155,30 qui pourrait provoquer une baisse sur la moyenne mobile à 200 périodes

