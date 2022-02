EUR/GBP : la livre stable malgré l’inflation supérieure aux attentes

Points-clés de l’article sur le cours de l’EUR/GBP :

La livre sterling reste stable malgré l’inflation supérieure aux attentes

Les chiffres sur l’inflation en zone euro devraient être le principal catalyseur de l’EUR/GBP

L’EUR/GBP tente de rebondir depuis un support de long terme majeur

La livre sterling reste stable malgré l’inflation supérieure aux attentes

Le cours de l’EUR/GBP n’a pas reculé malgré la hausse de l’inflation britannique supérieure aux attentes à 5,5%. Le taux d'inflation annuel a atteint en janvier son plus haut niveau depuis 1992 à cause de la hausse des prix du logement, du gaz et de l'électricité, tandis qu'un ralentissement des prix a été observé dans les transports et restaurants et hôtels.

La livre sterling reste stable par rapport à l'euro malgré l'inflation, probablement parce que les opérateurs du marché s'attendent déjà à de nombreuses hausses de taux de la part de la Banque d'Angleterre cette année et qu'il semble peu probable qu'il y en ait davantage. En effet, le marché s'attend à ce que le taux directeur de la Banque d'Angleterre augmente de 184 points de base cette année, soit une hausse de 25 pb des taux directeurs à chaque réunion de la BoE jusqu'à la fin de l'année.

Les attentes de hausses de taux sont plus faibles en zone euro, mais sont tout de même importantes. Alors que les taux directeurs de la BCE sont au plancher depuis 2016, le marché du crédit s'attend à une hausse des taux directeurs de 63bps cette année, puis de 70bps en 2023.

Dans ce contexte, l’évolution de l’EUR/GBP devrait surtout dépendre de l’évolution des fondamentaux en zone euro étant donné qu’il est difficile d’imaginer les opérateurs de marché anticiper davantage de hausses des taux au Royaume-Uni. Si l'inflation s'avère plus persistante en zone euro, les attentes de hausse de taux de la BCE augmenteront, ce qui devrait soutenir l'EUR/GBP. Inversement, une inflation moins persistante réduirait les prévisions de hausse des taux, ce qui ferait pression sur l'EUR/GBP.

L’EUR/GBP tente de rebondir depuis un support de long terme majeur

Graphique hebdomadaire du cours de l’EUR/GBP réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives de l’EUR/GBP sont plutôt en faveur d’un retournement haussier, puisque le taux de change a récemment formé un avalement depuis un support pluriannuel à 0,83£.

Comme les dernières fois, l’EUR/GBP pourrait prendre un certain temps avant de réellement entreprendre un retournement haussier depuis ce support. Les bandes de Bollinger seront donc un indicateur pertinent à surveiller sur l’unité de temps hebdomadaire.

Une sortie par le haut des bandes renforcerait le scénario d’un retournement haussier au cours des prochains mois. L’ancienne ligne de cou de la figure de retournement en tête et épaules à environ 0,89£ serait la première résistance à surveiller, suivie de la résistance pluriannuelle à environ 0,93£.

En cas de repli de l’EUR/GBP sous 0,83£, ce serait un important signal baissier du taux de change, c’est-à-dire qu’une surperformance de la livre sterling face à l’euro serait à s’attendre sur le long terme. Un retour de l’EUR/GBP à son niveau « pré-vote du Brexit » à environ 0,76£ serait alors à prévoir.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE