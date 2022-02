Morning Meeting Forex : La crise en Ukraine plombe le sentiment de marché ; EUR/CHF : Le franc se renforce avec les tensions géopolitiques

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,16 80,3 AUD/USD Neutre 0,7315 0,699 EUR/AUD Neutre 1,62 1,5568 EUR/CHF Neutre 1,0605 1,0327 Retracement 50% + MM200 en résistance EUR/GBP Neutre 0,85 0,828 EUR/JPY Neutre 133,5 130,4 EUR/USD Neutre 1,15 1,1 Echec sur résistance GBP/JPY Haussier 158,25 153 GBP/USD Neutre 1,3835 1,339 MM200 en résistance NZD/USD Baissier 0,687 0,65 Reprise baissière USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 Légèrement haussier USD/CAD Haussier 1,2814 1,265 Oblique en support USD/JPY Neutre 118,36 113,47 Légèrement haussier

Le dollar et les monnaies refuges se sont maintenus et les monnaies plus risquées n’ont plus la faveur des investisseurs, les opérateurs étant préoccupés par la perspective d'une guerre en Europe et déstabilisés par la flambée de l'inflation.

Le risque de guerre en Ukraine a poussé l'euro à la baisse vendredi et il subissait des pertes à 1,1340 dollar ce matin, bien en dessous du sommet de la semaine dernière à 1,1495 dollar.

Les dollars australien et néo-zélandais sont également restés en deçà de leurs niveaux de la semaine dernière et le rouble russe était en difficulté après que le spectre des sanctions ait provoqué sa plus forte chute en près de deux ans vendredi.

La Russie pourrait envahir l'Ukraine à tout moment et pourrait utiliser un prétexte quelconque pour une attaque, ont déclaré les États-Unis dimanche. Le chancelier allemand Olaf Scholz, qui se rend à Kiev lundi et à Moscou pour des entretiens avec le président Vladimir Poutine mardi, a émis l’idée de sanctions en cas d'invasion par Moscou.

Ce point chaud s'ajoute au stress déjà évident dans la réponse volatile des marchés aux données d'inflation américaines plus élevées que prévu la semaine dernière, qui ont déclenché les paris sur le relèvement des taux de la Réserve fédérale de plus de 160 points de base avant la fin de l'année.

L’annonce de la tenue d’une réunion surprise de la Fed aujourd’hui à 17H30 n’ a pas non plus rassuré les marchés qui s’attendent à la possibilité de voir le resserrement monétaire s’accentuer avant la réunion officielle de mars. Toutefois, les rumeurs d'une hausse des taux immédiate ont été étouffées lorsque la Fed a publié un programme d'achat d'obligations inchangé pour le mois à venir, puisque la banque centrale a déclaré qu'elle ne procéderait à une hausse qu'après l'arrêt de ses achats.

Ces facteurs sont de puissants soutiens au billet vert.

L'indice du dollar a grimpé à 96,07 au cours de la séance asiatique. Les analystes considèrent que l'euro, qui a chuté de 1,2 % sur le yen vendredi, et les devises des importateurs de pétrole sont les plus menacés par le conflit en Ukraine. Les prix du pétrole ont bondi.

Plus tard dans la journée, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'adressera au Parlement européen et le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, qui a ébranlé les marchés avec des commentaires restrictifs à la suite des données sur l'inflation de la semaine dernière, apparaîtra sur CNBC.

La livre sterling reste stable, les investisseurs étant convaincus que la Banque d'Angleterre relèvera ses taux le mois prochain et évaluant à 40 % la probabilité d'une hausse de 50 points de base.

Les données sur l'emploi en Australie sont attendues jeudi et le risque de surprise a poussé les jauges de volatilité du dollar australien à des sommets de près d'un an.

La Réserve fédérale américaine publie mercredi le compte rendu de sa réunion de janvier.

L’euro contre franc suisse a repris le chemin de la baisse, le franc jouant son rôle de valeur refuge lorsque surgit une crise géopolitique. La paire a rejeté la forte zone de résistance composée de la moyenne mobile à 200 périodes, du retracement Fibonnacci de 50% et de la droite de résistance entre 1,0605 et 1,0640.

La devise européenne revient sur les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes qui freinent son repli. Une rupture de ces supports pourrait entraîner une chute plus prononcée vers 1,0360.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

