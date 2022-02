Morning Meeting Forex : L’inflation chamboule les marches; USD/JPY, retour sur le plus haut annuel

Points clés de l’article :

L’inflation renforce le dollar contre les devises à risque

USD/JPY : Le dollar yen rejoint le plus haut annuel

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,16 80,3 Doji sur résistance AUD/USD Neutre 0,7315 0,699 Longue meche haute sur résistance EUR/AUD Neutre 1,62 1,5568 EUR/CHF Neutre 1,0605 1,0327 Retracement 50% + MM200 en résistance EUR/GBP Neutre 0,85 0,828 EUR/JPY Haussier 133,5 131,26 EUR/USD Neutre 1,15 1,1 Echec sur résistance GBP/JPY Haussier 158,25 153 GBP/USD Neutre 1,3835 1,339 MM200 en résistance NZD/USD Baissier 0,687 0,65 Reprise baissière USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 Légèrement haussier USD/CAD Haussier 1,2814 1,265 Oblique en support USD/JPY Neutre 118,36 113,47 Légèrement haussier

Le dollar est resté ferme en Asie, après que l'inflation américaine, plus élevée que prévu, et les commentaires restrictifs d'un responsable de la Réserve fédérale ont déclenché une vague d’anticipations sur des hausses de taux agressives, bien que des pressions similaires dans le monde entier aient limité les gains.

Les données de jeudi ont montré que les prix à la consommation américains ont augmenté de 7,5 % en glissement annuel en janvier, un quatrième mois consécutif au-dessus de 6 % et légèrement supérieur aux prévisions des économistes qui tablaient sur une hausse de 7,3 %.

Par la suite, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré à Bloomberg qu'il souhaitait une hausse de 100 points de base d'ici juillet.

Les rendements du Trésor ont bondi et le dollar a atteint son plus haut niveau en cinq semaines, à 116,34 yens, au cours d'échanges durant la nuit.

Le billet vert a oscillé contre d'autres devises avant de se raffermir en début de séance en Asie. L'euro était en baisse à 1,1380 USD et les dollars australien et néo-zélandais ont chacun perdu environ 0,3 % dans les échanges matinaux après leur volteface d’hier .

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont évolué de manière à ce que les chances d'une hausse de 50 points de base le mois prochain et d'un resserrement de plus de 160 points de base d'ici la fin de l'année représentent plus de 50%.

Evolution de l’inflation aux Etats Unis en glissement annuel ;

Même le gouverneur de la Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, jusqu'à présent très accommodant, a déclaré vendredi que si l'économie suit les prévisions, des hausses pourraient être à l'ordre du jour cette année.

La couronne suédoise a plongé de 2 % après que la banque centrale ait souligné que la poussée de l'inflation était temporaire pendant la nuit et a maintenu sa politique.

La Banque du Japon a également affirmé sa volonté d'ancrer les coûts d'emprunt et les rendements jeudi, en promettant d'acheter un montant illimité d'obligations à 10 ans à 0,25 % après plusieurs jours de pressions vendeuses sur le marché obligataire japonais.

Le yen est tombé à son plus bas niveau depuis plus de trois mois face à l'euro au cours de la nuit.

Le dollar contre yen a repris son chemin à la hausse. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont ascendantes soutenant cette lecture positive. La paire a rejoint le dernier sommet correspondant au plus haut annuel sans que cela entraine des ventes massives pour le moment. Le franchissement de cet obstacle permettrait de poursuivre vers le plus haut de 2016 à 118,66.

Un échec sur 116,36 donnerait lieu à une consolidation horizontale avec un premier support sur le dernier creux de marché à 114,15 avant le fort support à 113,47

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

