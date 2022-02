EUR/USD : L’inflation US stoppe le rebond de l’euro

Points clés de l’article :

Le chiffre de l’inflation accentue les anticipations de resserrement monétaire de la Fed

EUR/USD : Le rebond s’essouffle mais reste d’actualité

Les investisseurs s'engouffrent dans les produits dérivés liés à la hausse de l'euro car ils parient que le changement de ton plus hawkish de la Banque centrale européenne signifie la fin de huit années de taux d'intérêt négatifs.

L'euro a atteint son plus haut niveau sur trois mois, près de 1,15 dollar hier, depuis que la BCE a ouvert la porte à une hausse des taux plus tard en 2022 et a déclaré que la réunion du 10 mars serait cruciale pour décider de la rapidité avec laquelle la banque centrale réduirait son programme d'achat d'obligations.

Les responsables politiques de la BCE, dont la présidente Christine Lagarde, ont depuis adopté un ton plus accommodant. Mais de nombreux traders estiment que les marchés doivent se mettre au diapason d'une BCE enfin prête à resserrer ses taux, même si ce n'est pas aussi rapidement que ses rivaux.

Evolution de l’inflation sous-jacente en zone euro :

La fin des taux négatifs marquerait un moment important pour les marchés de la zone euro, qui ont souffert de flux sortants persistants et de la faiblesse de la monnaie que les analystes attribuent aux taux inférieurs à 0 %.

Ces taux ont fait de l'euro le favori des fonds spéculatifs qui s'engagent dans des opérations de portage lucratives - l'équivalent d'emprunter dans des devises à faible rendement pour investir dans des devises à rendement relativement plus élevé. Une stratégie consistant à emprunter des euros et à les investir en dollars américains, en dollars australiens et en livres sterling a affiché un rendement de 5,3 % l'an dernier, le plus élevé depuis 2015.

La décision de la BCE a changé la donne pour l'euro. Même si nous ne nous attendons pas à ce que l'écart de rendement entre l'euro et le reste du monde se réduise de façon spectaculaire, c'est un changement de sentiment important.

L’euro semble offrir un potentiel de réévaluation élevé si on assiste à une normalisation de la politique monétaire de la part de la BCE.

Mais les perspectives ne semblent pas aussi simple. Le taux d'inflation américain de jeudi, qui a dépassé les prévisions, a incité les marchés à parier à nouveau sur un resserrement encore plus rapide de la politique monétaire outre-Atlantique. Les États-Unis ont une croissance plus forte et une inflation élevée qui justifient un "resserrement persistant", alors qu'une hausse des taux de la zone euro ne contribuerait guère à résoudre sa stagflation.

De plus la convocation d’une réunion d’urgence de la Fed lundi accentue les anticipations de resserrement monétaire encore plus rapide te de plus grande ampleur. De quoi relancer l’attrait du dollar.

Dans le même temps, Mme Lagarde a déclaré aujourd’hui qu’une hausse des taux n’est pas la solution tant elle pourrait tuer a reprise économique dans l’œuf.

Les marchés du travail de la zone euro ont beaucoup plus de marge de manœuvre pour absorber les travailleurs avant que les pressions salariales ne s'accentuent et les décideurs de la BCE pourraient facilement revenir à leur position dovish de la décennie si l'inflation s'atténue.

La BCE se méfiera également d'une fixation des prix qui ferait grimper les coûts d'emprunt dans des pays comme l'Italie et la Grèce, où les rendements des obligations d'État ont augmenté ce mois-ci.

L’euro contre dollar s’est replié après avoir atteint la zone de résistance sous les 1,1500 USD. La paire est encadrée entre la moyenne mobile à 200 périodes qui correspond aussi actuellement à un retracement Fibonacci et les moyennes mobiles de court terme ascendantes.

Tant que l’euro reste au-dessus de ces deux moyennes à 13 et 34 périodes, un nouveau test de la résistance est possible avec en cas de franchissement une poursuite de sa progression vers la MM200 puis forte résistance composée de la droite de polarité et du retracement Fibonacci de 50% sur 1,1692.

Un retour sous l’ancienne résistance à 1,1383 exposerait la devise européenne à un repli sur le support intermédiaire à 1,1272 et en cas de rupture sur la zone de fort support au-dessus de 1,1100.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

