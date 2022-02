Morning Meeting Forex : Le marché attend l’inflation; AUD/USD, l’aussie regagne du terrain

Points clés de l’article :

Les devises à risque se reprennent en attendant les chiffres de l’inflation US

AUD/USD : Le regain de l’Aussie peut atteindre la résistance à 0,7275

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 84,16 80,3 AUD/USD Neutre 0,7315 0,699 Test Résistance 0,7160 EUR/AUD Neutre 1,62 1,5568 EUR/CHF Neutre 1,0605 1,0327 Retracement 50% + MM200 en résistance EUR/GBP Neutre 0,85 0,828 EUR/JPY Haussier 133,5 131,26 EUR/USD Neutre 1,1482 1,1 GBP/JPY Haussier 158,25 153 GBP/USD Neutre 1,3835 1,339 MM200 en résistance NZD/USD Baissier 0,687 0,65 pull back et test résistance 0,6702 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 USD/CAD Haussier 1,2814 1,265 Oblique en support USD/JPY Neutre 118,36 113,47 Légèrement haussier

Les dollars australien et kiwi se sont échangés en hausse, les investisseurs devenant plus haussiers sur les actifs à risque tels que les actions, tandis que le dollar s'est maintenu dans une fourchette étroite avant les données sur l'inflation américaine prévues plus tard dans la journée.

L'explosion à la hausse des marchés des métaux, l'amélioration du sentiment de risque mondial et la faiblesse du dollar américain sont des facteurs qui soutiennent l'Aussie.

L'indice mondial MSCI est en hausse d'environ 2 % cette semaine après un mois de janvier négatif, aidé par une série de bénéfices optimistes et quelques titres positifs suggérant que les tensions entre l'Occident et la Russie au sujet de l'Ukraine pourraient s'apaiser.

Les prix de l'aluminium ont atteint des sommets de 13 ans et demi mercredi et d'autres métaux industriels ont également progressé.

Le dollar néo-zélandais, qui a atteint un sommet de deux semaines à 0,6698 USD hier, tandis que l'amélioration du sentiment de risque a également pesé un peu sur le yen, valeur refuge, qui l’a vu s »affaiblir contre dollar, euro et livre.

Mais les monnaies en général étaient dans une certaine attente de la publication de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, qui pourrait donner aux investisseurs de nouveaux indices sur le rythme du resserrement monétaire de la Réserve fédérale.

Une augmentation de 0,5 % d'un mois sur l'autre en janvier, et de 7,3 % sur l'année, est attendue, selon les économistes interrogés par Reuters, mais des chiffres plus élevés que prévu pourraient signaler des hausses de taux d'intérêt plus agressives.

Les marchés s'attendent généralement à une augmentation de 25 points de base des taux d'intérêt de la Réserve fédérale lors de sa réunion de mars, et certains évoquent la possibilité d'une hausse plus importante de 50 points de base.

Toutefois, la présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré mercredi qu'elle ne voyait pas d'arguments convaincants en faveur d'une hausse des taux de 50 points de base, ajoutant que les futures hausses de taux après mars dépendraient de la force de l'inflation et de son degré de modération ou de persistance.

L'euro s’est stabilisé, après avoir légèrement baissé cette semaine après que la présidente Christine Lagarde a déclaré lundi qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un resserrement monétaire important.

AUD/USD : Le regain de l’Aussie peut atteindre la résistance à 0,7275

Le dollar australien a rebondi sur le fort support hebdomadaire à 0,6990 et se dirige vers la forte zone résistance au-dessus de 0,7276 constituée par une droite de polarité et une moyenne mobile descendante à 200 périodes. Les moyennes mobiles de court terme qui se retournent à la hausse appuient ce scénario.

Cette lecture de reprise serait remise en cause en cas de retour sous le petit support sur 0,7065.

Evolution de l’AUD/USD en données quotidiennes :

