Morning Meeting Forex : Le dollar yen à un plus haut d’1 mois ; EUR/CHF, respiration sous une forte zone de résistance

La hausse des rendements amène le dollar contre yen à un plus haut d’un mois

L’ euro contre franc suisse reprend son souffle sous la résistance à 1,0600

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 84,16 80,3 AUD/USD Neutre 0,7315 0,699 Test Résistance 0,7160 EUR/AUD Haussier 1,617 1,5568 Pull bak EUR/CHF Neutre 1,0605 1,0327 Retracement 50% + MM200 en résistance EUR/GBP Neutre 0,85 0,828 EUR/JPY Haussier 133,5 127,5 EUR/USD Neutre 1,1482 1,1 GBP/JPY Haussier 158,25 153 GBP/USD Neutre 1,3835 1,339 MM200 en résistance NZD/USD Baissier 0,687 0,65 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 USD/CAD Haussier 1,2814 1,265 Oblique en support USD/JPY Neutre 118,36 113,47

Le dollar a atteint son plus haut niveau en un mois par rapport au yen mercredi, stimulé par la hausse des rendements du Trésor, qui ont atteint des sommets pluriannuels au cours de la nuit, alors que les traders attendent les données sur l'inflation américaine cette semaine pour obtenir des indices sur le rythme du resserrement de la politique de la Réserve fédérale.

L'euro se stabilise, après que la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, ait réduit les attentes de hausses agressives des taux d'intérêt en début de semaine.Mme Lagarde a déclaré lundi qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un resserrement important, tentant de tempérer les attentes croissantes d'une action agressive après avoir ouvert la semaine dernière la porte à une hausse potentielle des taux cette année.

La semaine dernière, la BCE et la Fed ont adopté un ton plus hawkish, ce qui a pris les marchés au dépourvu et fait grimper en flèche les rendements de la dette de la zone euro et des États-Unis, en prévision d'une hausse des taux plus rapide et plus importante que prévu.

Le rendement du Trésor à 10 ans a grimpé jusqu'à 1,97 % mardi, pour la première fois depuis novembre 2019.

Le rendement des obligations à deux ans, qui est plus sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, a atteint 1,347 pour la première fois depuis février 2020.

Les marchés évaluent à plus de 70 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base et à près de 30 % celle d'une hausse de 50 points de base lorsque les décideurs américains se réuniront en mars, selon l'outil FedWatch de CME.

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré mardi que l'inflation américaine élevée pourrait encore augmenter avant de s'améliorer.

L’euro contre franc suisse reprend son souffle sous la résistance à 1,0600

L’euro contre franc suisse a bondi pour rallier une forte zone de résistance au-dessus de 1,0600 composée d’une droite horizontale, d’un retracement Fibonacci de 50% de la dernière vague de hausse, et bientôt rejointe par la moyenne mobile à 200 périodes.

Sous cet obstacle les cours pourraient consolider au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes et d’une droite de polarité sur 1,0512. Sous ce dernier niveau la dynamique baissière reprendrait.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotdiennes :

