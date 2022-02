EUR/USD : le marché attend l’IPC US et allemand

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

USD L’ EUR temporise dans l’attente des chiffres sur l’inflation

L’EUR/USD marque le pas sous une résistance majeure à 1,1480$

L’EUR/USD évolue en légère baisse depuis quelques séances après avoir fortement rebondi la semaine dernière suite au changement de communication hawkish de la BCE. La BCE a conservé son cap monétaire accommodant, mais s’est montrée moins affirmative sur l'absence de relèvement des taux cette année face à une situation qui "a changé" par rapport aux mois précédents, et le risque de prix durablement élevés est "unanimement" reconnu par les 25 membres du Conseil, selon Lagarde

Les cambistes sont désormais dans l’attente des chiffres sur l’inflation aux Etats-Unis jeudi, puis ceux de l’Allemagne vendredi. Dans le contexte actuel d’inflation élevée, ces publications seront cruciales pour les marchés puisqu’elles influenceront directement les anticipations de taux des investisseurs.

Alors que le taux d’inflation aux Etats-Unis est attendu en hausse de 7,3% sur un an en janvier contre 7,0% en décembre, une lecture plus élevée que prévu renforcerait encore davantage les anticipations de hausses des taux, ce qui devrait soutenir le dollar. Inversement, un taux d’inflation plus faible que prévu devrait atténuer la spéculation quant à un resserrement extrêmement rapide de la politique monétaire, ce qui devrait faire pression sur le dollar. Le principe est le même pour l’inflation allemande qui influencera directement les anticipations des investisseurs pour les taux de la BCE et donc l’euro.

Graphique hebdomadaire du pétrole WTI réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la configuration est actuellement neutre sur le court terme et reste baissière sur le moyen/long terme en dessous du sommet de janvier à 1,4480$ sous lequel l’EUR/USD a buté la semaine dernière.

Nous pouvons constater que l’EUR/USD temporise sous cette résistance à court terme tandis que les bandes de Bollinger de l’unité de temps 4 heures se resserrent. Le resserrement des bandes est une configuration qui a tendance à précéder des nouvelles impulsions du marché.

La résistance à 1,1490$ et le plus bas de la semaine à 1,1395$ seront dans ce contexte à surveiller. Un repli sous 1,1395$ ouvrirait la voie à une baisse de l’euro jusqu’aux récents plus bas à environ 1,1150$ tandis qu’un dépassement de la résistance à 1,1480$ ouvrirait la voie à un retournement haussier de la tendance de fond.

