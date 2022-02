Morning Meeting Forex : Le dollar se reprend après l’emploi; EUR/AUD, l’euro dans une vague de hausse

Points clés de l’article :

Les forts chiffres de l’emploi réveillent le dollar

EUR/AUD : Une dynamique haussière s’est formée

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 82,33 80,3 AUD/USD Neutre 0,7315 0,699 Test Résistance 0,7160 EUR/AUD Haussier 1,617 1,5568 EUR/CHF Neutre 1,0605 1,0327 Retracement 50% + MM200 en résistance EUR/GBP Neutre 0,842 0,828 EUR/JPY Haussier 133,5 127,5 EUR/USD Neutre 1,1482 1,1 GBP/JPY Haussier 158,25 153 GBP/USD Neutre 1,3835 1,339 MM200 en résistance NZD/USD Baissier 0,687 0,65 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 USD/CAD Haussier 1,2814 1,265 Oblique en support USD/JPY Neutre 118,36 113,47

L'euro reste proche de son plus haut de trois semaines de vendredi, après le virage faucon de la Banque centrale européenne la semaine dernière, malgré le resserrement imminent de la Fed qui soutient le aussi dollar.

Cette semaine, les investisseurs seront attentifs aux données sur l'inflation aux États-Unis, attendues jeudi, car une forte lecture accentuerait les attentes que la Fed augmente les taux lors de sa réunion de mars et laisse entrevoir la possibilité d'une forte hausse de 50 points de base.

L'indice dollar a été stimulé par les bonnes données sur l'emploi aux États-Unis vendredi, à la fin d'une semaine difficile pour le billet vert.

Il y a nouveau un risque d'une hausse supplémentaire du dollar à court terme si les marchés des taux d'intérêt évaluent une plus grande probabilité d'une hausse de 50 points de base en mars. Mais le revirement hawkish de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, la semaine dernière, suggère que toute hausse du dollar pourra être contrebalancée.

Les marchés ont commencé à considérer qu'il y avait une chance sur trois que la Fed procède à une hausse de 50 points de base en mars, suite aux excellentes données sur l'emploi aux États-Unis vendredi, et suggérant qu'il y a une chance raisonnable que les taux atteignent 1,5 % d'ici la fin de l'année.

Aux États-Unis, le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 467 000 en janvier, ce qui est supérieur aux attentes de 125 000. De plus, le nombre d'emplois non agricoles en décembre a été révisé à la hausse à +510 000 contre +199 000 initialement prévu.

Cela a poussé les rendements américains à deux ans à la hausse et, lundi matin, ils se maintenaient autour d'un sommet de deux ans à 1,32 %. Les rendements de référence à 10 ans ont également conservé leurs gains de vendredi et se situent sur 1,90 %.

Cette semaine, des discours seront également prononcés par les responsables de la politique monétaire de la Fed et des banques centrales britannique, européenne, australienne et canadienne.

Klaas Knot, le président de la Banque centrale néerlandaise et l'un des membres les plus bellicistes du conseil d'administration de la BCE, a déclaré dimanche qu'il s'attendait à une hausse au quatrième trimestre de cette année.

Le dollar australien reste pénalisé par le discours de sa banque centrale qui reste la plus accommodante et a atteint vendredi son plus bas niveau depuis septembre par rapport à l’euro.

L’euro contre dollar australien a été propulsé vers la résistance à 1,6234 qui a interrompu sa progression. L’euro pourrait donc consolider à court terme au-dessus de 1,6000.

La tendance est maintenant haussière avec les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes orientées positivement au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Le franchissement des 1,6234 pourrait ramener la paire vers le plus haut du mois d’Aout à 1,6420.

Evolution de l’euro contre dollar australien en données quotidiennes :

