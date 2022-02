Morning Meeting Forex : L’euro propulsé par la BCE; EUR/JPY, hausse spectaculaire

Points clés de l’article :

L’ euro rattrape son retard suite aux propos de Lagarde

L’euro contre yen franchit plusieurs résistances

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 82,33 80,3 AUD/USD Neutre 0,732 0,699 Test Résistance 0,7160 EUR/AUD Haussier 1,617 1,5568 EUR/CHF Neutre 1,0605 1,0327 Marubozu haussier EUR/GBP Neutre 0,842 0,828 Test Résistance EUR/JPY Haussier 133,5 127,5 Marubozu haussier EUR/USD Neutre 1,1525 1,1 GBP/JPY Haussier 158,25 153 Résistance intermédiare 155,40 GBP/USD Neutre 1,3835 1,339 Test MM200 NZD/USD Baissier 0,687 0,65 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 USD/CAD Haussier 1,2814 1,265 Oblique en support USD/JPY Neutre 118,36 113,47

L’euro rattrape son retard suite aux propos de Lagarde

En apparence, la Banque d'Angleterre et la BCE ont toutes deux répondu aux attentes du marché, la BoE ayant relevé ses taux de 25 points de base pour les porter à 0,50 % et la BCE ayant maintenu sa politique inchangée. Cependant, les deux réunions ont dévoilé des changements hawkish substantiels.

L'euro a atteint son plus haut niveau depuis le 14 janvier, après que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, ait reconnu l'existence de risques d'inflation croissants et a refusé de répéter ses précédentes indications selon lesquelles une hausse des taux d'intérêt cette année était extrêmement improbable.

Cela a marqué un revirement radical pour ce qui avait été l'une des banques centrales les plus dovish du monde. Les opérateurs en ont conclu que le pic de divergence des politiques monétaires avec la Fed mais aussi la BOE est passé. En conséquence l’euro s’est envolé contre les devises majeures.

La livre sterling a atteint un sommet de deux semaines jeudi. En plus de la hausse de 25 points de base du taux de la BoE, près de la moitié de ses responsables politiques souhaitaient une hausse plus importante pour contenir l'inflation galopante.

L'indice dollar se dirige vers sa pire semaine en près de deux ans vendredi, alors que l'euro s'est maintenu à son plus haut niveau en trois semaines et que la livre sterling s'est appréciée à la suite des décisions de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre.

Cela fait suite à des gains importants pour le dollar la semaine dernière, les traders ayant réaménagé leurs positions en se préparant à des hausses de taux de la Réserve fédérale plus rapides que prévu, environ cinq hausses cette année étant désormais prises en compte. Mais les membres de la Fed ont réfuté une hausse des taux de 50 points de base au mois de Mars.

Les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis sont attendues cet après-midi, mais elles ne seront pas aussi cruciales pour la Fed que par le passé, car l'accent est davantage mis sur l'inflation que sur le plein emploi.

L’euro contre yen franchit plusieurs résistances

L’euro contre yen a été propulsé par la réunion de la BCE et par les résultats d’Amazon qui ont rassuré les investisseurs délaissant les devises refuges.

L’euro s’est envolé franchissant la résistance à 130,00, la moyenne mobile à 200 périodes puis le retracement Fibonacci de 50 et 68,2%. La devise européenne dépasse son sommet annuel et pourrait se diriger vers la résistance à 133,50. Le biais est maintenant haussier avec des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes qui se retournent à la hausse même si une consolidation n’est pas à exclure à court terme.

Ce scénario positif serait invalidé en cas de retour sous la moitié du marobuzu enregistré hier et confirmé par la rupture de la MM200.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes

