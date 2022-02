Morning Meeting Forex : BOE et BCE au programme; GBP/USD, la MM200 obstacle à franchir

Points clés de l’article :

Une journée animée par la BOE et la BCE

GBP/USD : La livre face à la MM200

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,18 80,3 AUD/USD Neutre 0,732 0,699 Marteau inversé sur Résistance 0,7160 EUR/AUD Neutre 1,6 1,5568 EUR/CHF Neutre 1,0512 1,0327 Consolidation horizontale EUR/GBP Baissier 0,842 0,828 EUR/JPY Baissier 131,45 127,5 Résistance intermédiaire 129,60 EUR/USD Neutre 1,1525 1,1 BCE aujourd'hui GBP/JPY Neutre 158,25 153 Résistance intermédiaire 155,40 GBP/USD Neutre 1,3835 1,339 BOE aujourd'hui NZD/USD Baissier 0,687 0,65 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 USD/CAD Haussier 1,2814 1,23 Oblique en support USD/JPY Neutre 118,36 113,47

L'indice dollar a atteint son plus bas niveau en une semaine et a enregistré des pertes modérées rejoignant un support technique. Une reprise des actions a freiné la demande de liquidités pour le dollar. Le dollar est tombé à son plus bas niveau mercredi après la baisse inattendue du rapport ADP sur l'emploi en janvier aux États-Unis, ce qui est un facteur défavorable à la politique de la Fed.

Les données économiques américaines de mercredi ont été baissières pour le dollar. L'évolution de l'emploi aux États-Unis en janvier a chuté de façon inattendue de 301 000, ce qui est plus faible que les attentes d'une augmentation de 180 000 et constitue la plus forte baisse en près de 2 ans. On verra si les chiffres du chômage de vendredi iront dans le même sens.

L'EUR/USD a atteint mercredi un sommet d'une semaine et a terminé en légère hausse. Les inquiétudes concernant l'inflation dans la zone euro ont poussé le rendement du bund allemand à 10 ans à un plus haut de près de 3 ans mercredi, et ont renforcé les différentiels de taux d'intérêt de l'euro. L'Indice des prix à la consommation de la zone euro en janvier a augmenté d'un taux record de +5,1% en glissement annuel, plus fort que les attentes de +4,4% en glissement annuel. Aucun changement n'est attendu de la part de la BCE, mais ce chiffres mettent une pression sur la BCE et incitent de nombreux traders à prévoir une hausse des taux en fin d'année. La question est de savoir si la banque à travers le discours de Christine Lagarde évoquera un virage de la politique monétaire.

L’autre rendez vous de la journée est la réunion de la banque d’Angleterre qui devrait relever ses taux d'intérêt pour la deuxième réunion consécutive. Elle a donné le coup d'envoi de son cycle de resserrement en décembre en relevant ses taux de 0,1 % à 0,25 %. Cette décision a été surprenante, car la variante Omicron se propageait de manière agressive en Europe à ce moment-là, suscitant des craintes de nouvelles restrictions. Pourtant, l'inflation était manifestement un sujet de préoccupation suffisamment important pour que la banque centrale ignore les risques économiques à court terme. Un mois plus tard, les arguments en faveur d'un nouveau resserrement sont solides. Omicron n'a pas provoqué les perturbations économiques que tout le monde craignait, les données du Royaume-Uni restent fermes et les pressions sur les prix continuent d'augmenter. Au minimum, une hausse d'un quart de point est nécessaire, avec une possibilité faible mais réaliste d'une hausse d'un demi-point. Dans ce dernier cas, la livre pourrait être propulsé vers ses niveaux les plus élevés de 2022

Le câble a effectué un retracement classique de 61,8% de la dernière vague de hausse avant de rebondir sur ce niveau. Les cours ont enregistré 3 séances de hausse consécutives et se dirigent vers la moyenne mobile descendante à 200 périodes. Cette dernière a bloqué la livre à plusieurs reprises depuis l’été dernier.

Le franchissement de cet obstacle permettrait de revenir sur le plus haut annuel à 1,3750 voire de le dépasser pour rejoindre la forte zone de résistance au-dessus de 1,3834.

Un nouvel échec sur la MM200 exposerait le câble à un retour sur le support Fibonacci sous 1,3400

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

