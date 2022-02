Morning Meeting Forex : La RBA reste accommodante, le dollar américain perd du terrain

Points clés de l’article :

La banque d’Australie affirme sa politique accommodante

Le dollar australien confirme son rebond sur le support majeur

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,18 80,3 AUD/USD Neutre 0,734 0,699 Rebond sur support EUR/AUD Neutre 1,6 1,5568 EUR/CHF Baissier 1,0512 1,03 Consolidation EUR/GBP Baissier 0,842 0,828 EUR/JPY Neutre 133 127,5 Biais baissier sous 130,00 EUR/USD Neutre 1,1525 1,1 Réintégration canal horizontal GBP/JPY Neutre 158,25 153 Résistance intermédiare 155,40 GBP/USD Neutre 1,3835 1,339 Rebons sur retracement Fibo 61,8% NZD/USD Baissier 0,687 0,65 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 Rejet borne haute range de consolidation USD/CAD Neutre 1,2814 1,245 USD/JPY Neutre 118,66 113,5

La banque d’Australie affirme sa politique accommodante

Le dollar australien se maintient après que la Reserve Bank of Australia ait promis cette nuit de rester patiente quant au relèvement des taux d'intérêt, même face à l'inflation la plus élevée depuis 2014. Le dollar australien a plongé avant de se reprendre suite à l’annonce. On s'attendait à ce que le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, effectue un virement sur sa dernière déclaration selon laquelle une hausse des taux en 2022 était improbable, l'inflation étant très forte et le marché du travail se renforçant.

Mais si la banque centrale a annoncé la fin de son programme d'achat d'obligations, comme on s'y attendait, elle a déclaré que ce n'était pas un signal pour une hausse des taux à court terme et qu'elle était prête à être patiente tout en surveillant les pressions sur les prix.

Le dollar américain perd du terrain après sa plus forte baisse en près de trois semaines face aux principales devises, les membres de la Réserve fédérale ayant apaisé les craintes des investisseurs d'un resserrement très rapide de la politique monétaire.

L'indice du billet vert a atteint un sommet de près de 19 mois à 97,40 à la fin de la semaine dernière, alors que les investisseurs s'interrogeaient sur les chances de la Fed de relever les taux de 50 points de base lors de sa réunion de mars.

Au cours de la nuit, les responsables de la Fed se sont prononcés en faveur d'un relèvement des taux le mois prochain, tout en restant prudents quant à ce qui pourrait suivre.

Le principal économiste du Trésor américain a également déclaré lundi que les pressions inflationnistes devraient s'atténuer cette année en raison de la baisse de la demande de biens, de la réduction des goulets d'étranglement de l'offre et du recul de la pandémie de coronavirus.

Le rapport sur l’emploi publié vendredi sera une nouvelle fois surveillé pour déterminer si une hausse de 50 points de base que le marché redoute de plus en plus peut être envisageable.

Les marchés monétaires ont prévu une hausse d'un quart de point en mars, et quatre autres d'ici la fin de l'année.

La Banque d'Angleterre tient sa réunion de politique générale jeudi. Un sondage Reuters prévoit une deuxième hausse des taux en moins de deux mois après que l'inflation britannique ait atteint son plus haut niveau depuis près de 30 ans.

La Banque centrale européenne se réunit également jeudi. Bien qu'aucun changement de politique ne soit attendu, les analystes estiment que les hausses de taux imminentes de la Fed vont réduire la marge de manœuvre de la BCE.

Les échanges en Asie pourraient être minces et les mouvements plus volatils, plusieurs marchés étant en vacances pour le Nouvel An lunaire.

Le dollar australien confirme son rebond sur le support majeur

Suite à la réunion de la banque centrale, le dollar australien poursuit son rebond débuté la veille malgré les propos accommodants de la banque centrale. L’Aussie réagit surtout à la baisse du dollar qui a effectué une fausse sortie haussière de son canal de consolidation.

Le support majeur sur 0,6990 a joué son rôle en provoquant un vif rebond qui pourrait se poursuivre vers 0,7130, ancienne droite de support. Le franchissement de ce dernier niveau permettrait de confirmer l’entrée dans une phase de consolidation horizontale avec comme borne haute le dernier sommet sous 0,7300 correspondant aussi au passage de la moyenne mobile à 200 périodes.

Sous 0,7130, le tendance reste baissière avec des cours sous les moyennes mobiles descendantes à 13 et 34 périodes. Le risque serait de voir ce rebond se dégonfler avec un retour qui menacerait le support majeur.

Evolution du AUD/USD en données quotdiennes :

