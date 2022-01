Morning Meeting Forex : Au tour des autres banques centrales; EUR/CHF, les cours se stabilisent

Points clés de l’article :

Plusieurs banques centrales tiennent leur réunion cette semaine

EUR/CHF : Des signes de stabilisation à court terme

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,18 80,3 Rebond sur support AUD/USD Neutre 0,734 0,699 Rebond sur support EUR/AUD Neutre 1,59 1,5568 MM200 résistance EUR/CHF Neutre 1,0512 1,0327 EUR/GBP Baissier 0,842 0,828 EUR/JPY Baissier 133 127,5 EUR/USD Neutre 1,1525 1,1 Rupture support 1,1170 GBP/JPY Neutre 158,25 153 MM200 + Fibo 61,8% en support GBP/USD Neutre 1,3835 1,339 Test retracement Fibo 61,8% NZD/USD Baissier 0,687 0,65 Survente USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 USD/CAD Haussier 1,2814 1,23 USD/JPY Haussier 118,66 113,5 Marubozu haussier

Le dollar est proche de son plus haut niveau depuis un an et demi par rapport à l'euro , la volatilité des marchés boursiers devant le pousser à la hausse à court terme, les traders s'intéressant aux prochaines réunions des banques centrales australienne, britannique et européenne.

L’euro est à son plus faible niveau depuis juin 2020. Le dollar australien également près du plus bas de 18 mois atteint vendredi, tandis que la livre sterling évolue près du plus bas d'un mois atteint la semaine dernière.

Le billet vert a connu sa meilleure semaine en sept mois la semaine dernière, soutenu par les investisseurs en quête de sécurité dans un contexte de vente d'actifs plus risqués et par les analystes qui ont relevé leurs prévisions de hausse des taux d'intérêt américains.

L'indice mondial principal sur les bourses 50 pays du MSCI se dirige vers son pire mois depuis le début de la pandémie.

Par ailleurs les anticipations de taux soutenant le billet vert suggèrent maintenant une probabilité de plus de 90% d'au moins quatre hausses de taux d'ici la fin de l'année et une probabilité de 67% d'au moins cinq.Les commentaires hawkish du président de la Fed de Minneapolis, M. Kashkari, ont soutenu le dollar lorsqu'il a déclaré que l'inflation a été plus élevée et a duré plus longtemps que prévu et que "nous ne savons tout simplement pas" si trois hausses de taux en 2022 sont suffisantes Par ailleurs un autre membre de la Fed n’a pas exclu une hausse de taux de 50 points de base dès le mois de Mars.

La faiblesse et la volatilité des actions pourraient soutenir le dollar, mais le potentiel de gains supplémentaires du dollar sur la base des prévisions de hausse des taux était limité, car les mouvements de la semaine dernière signifient qu'un "cycle de normalisation agressif" est désormais prévu.

Les opérateurs australiens attendent la réunion demain de la banque centrale, dans un contexte d'attentes croissantes d'une annonce de la fin de son programme d'assouplissement quantitatif. Cette réunion sera suivie d'un discours du gouverneur de la RBA mercredi et d'une déclaration sur la politique monétaire vendredi.

La Banque d'Angleterre se réunit également jeudi. Un sondage Reuters auprès des économistes prévoit une deuxième hausse des taux en moins de deux mois, la BOE mettant fin aux mesures de relance pandémique, après que l'inflation ait atteint son niveau le plus élevé depuis près de 30 ans.

La Banque centrale européenne tient également une réunion jeudi. Bien qu'aucun changement de politique ne soit attendu, les analystes commencent à avertir que l'approche des hausses de taux de la Fed réduira la fenêtre d'action de la BCE.

L’euro contre franc suisse donne des signes de stabilisation avec une fausse cassure en séance du support à 1,0327 lundi dernier. Les cours dépassent ce matin la moyenne mobile à 34 périodes confirmant un regain de force de l’euro. La paire pourrait donc se stabiliser et entrer dans une consolidation avec comme borne haute 1,0512, dernier sommet.

Pour inverser la tendance baissière de moyen terme, les cours doivent franchir ce dernier niveau. Une clôture sous la zone 1,0300 relancerait la dynamique négative.

