Morning Meeting Forex : Le dollar franchit des niveaux de résistance ; AUD/USD, support majeur à 0,6990

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,18 80,3 AUD/USD Baissier 0,734 0,6995 EUR/AUD Neutre 1,59 1,5568 MM200 résistance EUR/CHF Baissier 1,0512 1,0327 EUR/GBP Baissier 0,842 0,828 EUR/JPY Baissier 133 127,5 EUR/USD Neutre 1,1525 1,1 Rupture support 1,1170 GBP/JPY Neutre 158,25 153 MM200 + Fibo 61,8% en support GBP/USD Neutre 1,3835 1,339 Test retracement Fibo 61,8% NZD/USD Baissier 0,687 0,65 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 USD/CAD Haussier 1,2957 1,23 Franchissement oblique baissière USD/JPY Haussier 118,66 113,5 Marubozu haussier

Les opérateurs anticipent 5 hausses de taux après l’intervention de Powell

Le dollar se dirige vers sa meilleure semaine en sept mois, après avoir franchi des niveaux clés par rapport à l'euro, les traders tablant sur une année de hausses agressives des taux d'intérêt américains.

Le dollar est sur des sommets de cycle et a encore du chemin à faire à court terme car les différentiels de taux et les niveaux accrus de volatilité du marché boursier lui apportent un soutien. Mais il est certain que les autres banques centrales rattraperont leur retard à un moment donné.

Le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, a lancé les anticipations sur cinq hausses ou plus cette année après avoir laissé la porte ouverte mercredi à une hausse des taux plus rapide que lors des cycles précédents.

Les données américaines ont aussi été plus fortes que prévu. Le PIB des États-Unis au quatrième trimestre a augmenté de 6,9 % ( annualisé), ce qui est supérieur aux prévisions de 5,5 % et représente le rythme d'expansion le plus rapide depuis cinq trimestres

Depuis le début de la semaine, le dollar a gagné 1,7 % sur l'euro, 2 % ou plus sur les devises des Antipodes et l'indice dollar américain a dépassé 97 pour la première fois depuis juillet 2020.

Le billet vert a également bondi face au yuan jeudi - sa meilleure séance en sept mois - le ralentissement de la croissance des bénéfices industriels en Chine ayant renforcé les arguments en faveur d'un assouplissement monétaire dans ce pays.

La livre sterling a été poussée à son plus bas niveau en un mois, à 1,3360 USD, au cours de la nuit, les opérateurs se concentrant sur la réunion de la Banque d'Angleterre la semaine prochaine. Les marchés des taux ont évalué à 90 % la probabilité d'une hausse.

La semaine prochaine ce sera aussi le tour de la banque centrale européenne et de la banque de réserve d’Australie.

AUD/USD : L’Aussie en direction d’ un support majeur sur 0,6990

Le dollar australien évolue dans une tendance baissière sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes descendantes. L’Aussie a cassé un support à 0,7082 et va rejoindre le support hebdomadaire majeur sur 0,6990. Une rupture serait très préjudiciable au dollar australien qui pourrait déclencher une vague de baisse.

Toutefois à court terme , un rebond n’est pas à exclure sur ce niveau des 0,6990 étant sonné que le RSI entre en zone de survente. Ce seuil devient donc un point clé pour l’évlution de l’Aussie dans les prochaines jours.

Evolution de l’AUSD/USD en données quotidiennes :

