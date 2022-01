EUR/USD : Plus bas niveau depuis un an et demi

Points clés de l’article :

Les anticipations de taux propulsent le dollar vers de nouveaux sommets

La cassure de la forte zone de support envoie un signal de reprise baissière

L'indice dollar a atteint jeudi son plus haut niveau depuis un an et demi grâce au soutien donné par le président de la Fed, M. Powell, qui a déclaré qu'il était favorable à une hausse des taux américains en mars. De plus, des données économiques américaines plus fortes que prévu jeudi ont soutenu le dollar, ainsi que la faiblesse des actions, ce qui a stimulé la demande de liquidités pour le billet vert. Les propos de Powell se sont traduits par des anticipations de 5 hausses de taux cette année contre 4 auparavant.

En conséquence, L'euro contre dollar a atteint jeudi son plus bas niveau depuis un an et demi. La force du dollar a fait chuter les devises à risque comme l’euro, mouvement accentué par les commentaires dovish du membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, M. Kazimir, qui a déclaré que l'inflation dans la zone euro devrait atteindre un pic dans les prochains mois, car la situation de l'offre montre des signes de stabilisation et les problèmes de livraison des composants devraient être résolus au cours de l'année.

Le PIB allemand publié ce matin est ressorti plus faible qu’attendu. L'économie allemande s'est contractée de 0,7 % sur un trimestre au cours des trois derniers mois de 2021, ce qui est bien pire que les prévisions du marché, qui tablaient sur une baisse de 0,3 %. Le durcissement des mesures visant à ralentir la propagation de la variante omicron du coronavirus a pesé sur les dépenses des ménages et les investissements dans la construction, tandis que les dépenses publiques ont augmenté. Il s'agit de la première baisse en trois trimestres, selon les estimations préliminaires.

L’inflation sous-jacente aux Etats Unis est ressortie en légère hausse par rapport aux attentes des investisseurs.

Des nouvelles qui vont dans le sens d’un différentiel de taux en faveur du billet vert.

L’euro contre dollar a cassé la zone de support majeure au-dessus de 1,1160 après une longue période de consolidation. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont à nouveau orientées à la baisse indiquant la reprise de la tendance négative de moyen terme.

A moins de regagner rapidement du terrain et revenir au-dessus de ce seuil, le risque est de voir la devise européenne prolonger sa chute vers le seuil psychologique des 1,1000 puis le support technique sous 1,0800.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

