Morning Meeting Forex : Le dollar grimpe après le FOMC; EUR/USD, support sous pression

Le dollar bondit après la conférence de Powell

EUR/USD : La pression s’accentue sur la zone de support au-dessus de 1,1168

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,18 80,3 AUD/USD Baissier 0,734 0,6995 EUR/AUD Neutre 1,59 1,5568 MM200 résistance EUR/CHF Baissier 1,0512 1,0327 EUR/GBP Neutre 0,842 0,828 EUR/JPY Baissier 133 127,5 EUR/USD Neutre 1,1525 1,118 Test support GBP/JPY Neutre 158,25 153 MM200 + Fibo 61,8% en support GBP/USD Neutre 1,3835 1,3393 Rupture support 1,3430 NZD/USD Baissier 0,687 0,65 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 Résistance intermédiaire 0,9278 USD/CAD Neutre 1,2957 1,23 Franchissement oblique baissière USD/JPY Neutre 118,66 113,5 Marubozu haussier

Le dollar bondit après la conférence de Powell

Le dollar a atteint des sommets sur plusieurs semaines par rapport aux autres principales devises ce matin, soutenu par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui a préparé les investisseurs à une hausse des taux américains à partir de mars sans indiquer l’ampleur de cette hausse pour la suite.

Dans la nuit, la Fed a laissé son taux directeur inchangé, mais M. Powell a laissé présager une bataille soutenue pour maîtriser l'inflation.

La conférence de presse de M. Powell était clairement plus agressive que la déclaration, ce qui laisse penser qu'il pourrait se situer davantage du côté des faucons du comité.

Il a déclaré aux journalistes qu'il y avait "pas mal de place pour augmenter les taux d'intérêt sans menacer le marché du travail" et a déclaré que la Fed était d'avis de commencer à relever les taux en mars.Il n'exclut pas de relever les taux à chaque réunion car la situation de l'inflation est "légèrement pire" que lors de la réunion de décembre.

Le dollar a bondi par rapport au yen dans le sillage de la décision de la Fed et des remarques de Powell, son plus fort bond quotidien en plus de deux mois, la perspective de hausses imminentes effrayant les marchés boursiers et faisant grimper les rendements obligataires.

L'euro a été vendu à un plus bas de six semaines, et le dollar australien a chuté d'environ 0,4 % à un plus bas de sept semaines.

Alors que la communication des membres de la Fed en amont de cette réunion confirmait les anticipations du marché, l'appétit pour le risque s'est ratatiné au fur et à mesure que la conférence de presse de Powell progressait et que l'étendue de l'engagement de la Fed à agir face à une pression inflationniste significative devenait claire.

Le dollar néo-zélandais s'est dirigé vers une sixième session consécutive de baisse et a touché un plus bas de près de 15 mois sous 0,6600 USD, malgré des données montrant que l'inflation y atteint son plus haut niveau depuis trois décennies.

La livre sterling a cassé son support à 1,3430, alors que les investisseurs attendent une réunion de la Banque d'Angleterre la semaine prochaine et ont un œil sur la tourmente enveloppant le Premier ministre Boris Johnson, qui est sous pression après avoir assisté à des fêtes pendant les confinements.

EUR/USD : La pression s’accentue sur la zone de support au-dessus de 1,1168

L’euro dollar reprend le chemin de la baisse après sa fausse sortie au-dessus des 1,1383. La réintégration du canal horizontal avec un chandelier très négatif était un signe de faiblesse. L’euro revient sur sa zone de support au-dessus des 1,1168.

Il faudra préserver cette zone sous peine d’assister à une reprise de la tendance baissière de moyen terme avec un risque de retour sur le niveau psychologique des 1,1000 puis le seuil technique sous 1,0800. Les moyennes mobiles se croisent à la baisse et donne un signal aussi baissier.

Pour évacuer la pression vendeuse, la monnaie européenne doit se stabiliser puis revenir au-dessus de l’ancien support à 1,1272.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

