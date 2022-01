Morning Meeting Forex : Focus sur la Fed

Points clés de l’article :

Quelle sera la décision de la banque centrale américaine ?

USD/JPY : Le dollar yen à la croisée des chemins

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,18 80,3 AUD/USD Neutre 0,734 0,708 EUR/AUD Neutre 1,59 1,5568 MM200 résistance EUR/CHF Baissier 1,0512 1,0327 EUR/GBP Neutre 0,842 0,828 EUR/JPY Baissier 133 127,5 Rupture droite de polarité 129,60 EUR/USD Neutre 1,1525 1,118 Support mineur sur 1,1270 GBP/JPY Neutre 158,25 153 MM200 + Fibo 61,8% en support GBP/USD Neutre 1,3835 1,343 Marteau sur support NZD/USD Baissier 0,687 0,65 USD/CHF Neutre 0,9368 0,909 Résistance intermédiaire 0,9278 USD/CAD Baissier 1,2957 1,23 Tête épaule validée. Doji sur oblique baissière USD/JPY Neutre 118,66 113,5

Le marché des changes est resté calme dans son ensemble avant l’évènement de la semaine.

Lors du compte rendu de sa réunion de jours ce soir, la Réserve fédérale devrait signaler qu'elle est prête à relever ses taux d'intérêt dès le mois de mars et qu'elle envisagera d'autres mesures de resserrement, revenant ainsi sur les politiques de facilité qu'elle avait mises en place pour lutter contre la pandémie.

La banque centrale devrait publier une nouvelle déclaration montrant qu'elle est résolue à lutter contre l'inflation. Dans le contexte d'une violente correction boursière, les responsables de la Fed devraient se dire prêts à faire remonter le taux des fed funds actuellement à zéro dès le mois de mars.

Le marché obligataire semble réagir à la baisse des actions, plus les tensions géopolitiques, donc peut-être que la Fed ne sera pas aussi faucon qu'elle l'aurait fait autrement. Mais il est peu probable que la Fed aille à l’encontre du marché qui évalue quatre hausses de taux cette année. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 7 % en décembre, le plus haut niveau depuis 1982 et la lutte contre l’inflation est revenue au centre de sa politique.

La banque centrale américaine pourrait indiquer que sa première hausse de taux depuis 2018 pourrait intervenir dès la prochaine réunion, qui aurait lieu en mars. Elle a fait un commentaire similaire en 2015, dans la déclaration précédant d'un mois sa première hausse des taux après la crise financière. La question est de savoir si elle indiquera l’ampleur de cette hausse. Les marchés anticipent 25 points de bas mais redoutent 50 points de base.

La liquidation du marché boursier a rendu la tâche de la Fed plus difficile. Le S&P 500 a plongé lundi avant de se reprendre. Avec la pandémie qui se poursuit et la Russie qui menace de mener une action militaire contre l'Ukraine, la Fed devra reconnaître ces risques.

Les responsables de la banque vont également discuter de la réduction de leur bilan de près de 9 000 milliards de dollars, qui a plus que doublé pendant la pandémie. Lors de leur réunion de décembre, les responsables de la banque centrale ont discuté du bilan, et certains stratèges s'attendent à ce que la réduction commence en juin, voire dès le mois de mai.

Le programme d'achat d'actifs de la banque centrale, qui doit prendre fin en mars, a été le principal facteur contribuant à la taille du bilan. La Fed a acheté pour 120 milliards de dollars de titres du Trésor et de titres hypothécaires par mois, mais elle a réduit ses achats.

Une fois qu'elle aura mis fin à ce programme, les responsables de la Fed devraient commencer à examiner comment ils vont réduire le bilan. Actuellement, la Fed remplace les titres qui arrivent à échéance par des achats sur le marché. Elle pourrait modifier cette opération et prendre d'autres mesures, comme la modification de la durée des titres qu'elle détient.

USD/JPY : Le dollar yen à la croisée des chemins

Le dollar yen a préservé son support sur 113,46. La rupture de ce seuil pourrait l’amener à aller rejoindre le prochain soutien à 112,56, bientôt rejoint par la moyenne mobile à 200 périodes. Les perspectives deviendraient très négatives sous ce niveau.

Le franchissement de la moyenne mobile à 34 périodes et de l’oblique baissière donnerait un signal positif qui pourrait voir le dollar yen revenir sur 115,00 et au-delà rejoindre le plus haut à 116,35. La tendance haussière pourrait alors reprendre.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

