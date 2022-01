USD/CAD : la Fed et la Banque du Canada attendues mercredi

Points-clés de l’article sur l’USD/CAD :

La Fed devrait maintenir sa politique inchangée, la BoC augmenter ses taux

Le pétrole et l’inflation seront les clés de voûte de l’ USD CAD en 2022

L’USD/CAD tente de rebondir en bas de son triangle ascendant

Les banques centrales américaine et canadienne sont attendues sur le qui-vive mercredi. La Fed ne devrait pas modifier sa politique monétaire, mais devrait donner quelques éclaircissements sur la très probable hausse des taux en mars. Les opérateurs de marché sont certains que la réserve fédérale augmentera ses taux de 25 points de base lors de sa réunion en mars, le même mois de la fin du programme d’assouplissement quantitatif (QE).

La Banque du Canada (BoC) devrait quant à elle profiter de la réunion de mercredi pour remonter ses taux. Selon le marché monétaire, la probabilité d’une première hausse des taux de 25 points de base de la BoC est de 85% et les opérateurs attendent cinq autres hausses des taux d’ici la fin de l’année.

Les deux banques centrales devraient toutes les deux resserrer rapidement leur politique monétaire, mais l’évolution de l’inflation déterminera le rythme de la normalisation. Des données sur l’inflation supérieures aux attentes renforceraient les anticipations de hausse des taux tandis que des données inférieures aux attentes les diminueraient.

Il est également à noter que les préoccupations politiques autour de l’inflation sont considérables aux Etats-Unis, Joe Biden ayant même déclaré lundi que c’était le travail de la Fed de ralentir l’inflation. Il y a donc moins de chances que la Fed ralentisse la normalisation de sa politique, même si l’inflation ralentit plus rapidement que prévu ou si l’économie américaine cale.

Outre les politiques monétaires, les cours de pétrole seront également un catalyseur clé de l’USD/CAD. Le dollar canadien étant particulièrement influencé par les cours de pétrole, une poursuite de la hausse de l’or noir ferait pression sur l’USD/CAD.

Graphique journalier de l’USD/CAD réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, l’USD/CAD semble former un triangle ascendant depuis l’été 2021 après être tombé à un plus bas pluriannuel à 1,20. Cette figure chartiste illustre une consolidation du marché, mais une pression acheteuse de plus en plus importante.

A court terme, les perspectives de l’USD/CAD deviennent haussières puisque le taux de change a formé un avalement après être revenu tester la ligne oblique haussière du triangle ascendant.

A long terme, les perspectives sont neutres, mais pourraient devenir haussières en cas de sortie par le haut du triangle, c’est-à-dire en cas de dépassement de la résistance à 1,30. A l’inverse, un repli sous l’oblique haussière invaliderait les perspectives haussières de court terme et ouvrirait la voie à un repli jusqu’au plus bas de l’année dernière à 1,20.

