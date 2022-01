Morning Meeting Forex : Rebond des devises matières premières ; AUD/USD, proche d’une forte résistance

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,18 80,3 Test support 82,00 AUD/USD Neutre 0,734 0,71 EUR/AUD Neutre 1,59 1,5568 MM200 résistance EUR/CHF Baissier 1,0512 1,066 EUR/GBP Baissier 0,866 0,828 EUR/JPY Haussier 133 129,6 Rebond sur droite de polarité EUR/USD Neutre 1,1525 1,118 Fausse sortie haussière GBP/JPY Haussier 158,25 154,75 GBP/USD Haussier 1,3835 1,3175 Pull back sur 1,3600 NZD/USD Neutre 0,687 0,6702 USD/CHF Neutre 0,9368 0,91 USD/CAD Baissier 1,2957 1,23 Tête épaule validée. Objectif final 1,2300 USD/JPY Neutre 118,66 113,5

Le dollar a légèrement baissé, la hausse des rendements du Trésor américain ayant marqué une pause cette semaine, tandis que des devises telles que le dollar canadien et le dollar australien ont été stimulées par les prix élevés des produits de base et l'optimisme continu concernant la croissance économique mondiale future.

Le dollar australien s'est raffermi, prolongeant les avancées de la veille, et le dollar canadien s'est rapproché de son sommet de 10 semaines atteint mercredi, un dollar américain valant 1,245 dollar canadien.

De solides données sur l'emploi en Australie et une impression d'inflation élevée au Canada ont également été des facteurs, bien que les gains dans les devises des matières premières aient été généralisés, le dollar perdant du terrain sur la couronne norvégienne.

Les gouvernements du monde entier assouplissent les règles de quarantaine et réexaminent les mesures de lutte contre le coronavirus afin de permettre à leurs économies de retrouver une certaine normalité, motivés par la gravité moindre de la variante omicron. Cela a permis aux matières premières de se redresser.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont atteint 89,17 dollars mercredi, leur plus haut niveau depuis octobre 2014, soutenus par des perspectives d'approvisionnement à court terme difficiles.Les contrats à terme sur le charbon de Newcastle sont à leur point le plus haut depuis octobre, et le minerai de fer a également progressé.

Le dollar Australien s’est trouvé relancé aussi ce matin par une nouvelle baisse des taux en Chine pour relancer sa croissance. La Banque populaire de Chine a abaissé ses taux directeurs pour les prêts aux entreprises et aux ménages pour un deuxième mois consécutif, les décideurs cherchant à amortir un ralentissement de la reprise économique en raison de multiples vents contraires, notamment les cas sporadiques de COVID-19 et la flambée du coût des matières premières, tout en abaissant un taux de référence hypothécaire pour la première fois en près de deux ans.

Ces gains interviennent alors que les opérateurs se préparent à ce que les États-Unis resserrent leur politique monétaire à un rythme plus rapide que prévu. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont pleinement intégré une hausse des taux en mars et quatre en tout pour 2022.

Selon la prévision médiane des analystes interrogés par Reuters, la Fed devrait relever ses taux trois fois cette année, à partir de mars, pour les porter à 0,75-1,00 % d'ici fin 2022, mais près de la moitié des 86 personnes interrogées ont dit s'attendre à quatre hausses.

Les rendements obligataires augmentent également ailleurs. Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a dépassé 0 % pour la première fois depuis 2019, apportant un soutien à l'euro.

Le dollar australien reste sous un retracement Fibonacci de 50% de la dernière vague de baisse mais la configuration négative en étoile du soir de la semaine dernière n’a pas provoqué une reprise baissière.

Le franchissement des 50% pourrait voir l’Aussie revenir sur la forte résistance composée de la moyenne mobile à 200 périodes et du retracement Fibonacci de 61,8%. Le dépassement de ces obstacles donnerait un solide signal haussier.

Un retour sous le dernier creux de marché à 0,7100 éloignerait ce scénario de reprise haussière.

