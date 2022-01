EUR/USD : la hausse des rendements obligataires renforce le dollar américain

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/USD

Le rebond de l’ euro pénalisé par la hausse des taux

EUR/USD : une fausse reprise haussière

Le rebond de l’euro pénalisé par la hausse des taux

Le billet vert s’apprécie face à l'euro, profitant de l'appétit du marché pour les obligations d'Etat américaines, dont les rendements sont au plus haut depuis le début de la pandémie. Alors que les investisseurs anticipent un durcissement de la politique monétaire aux Etats-Unis, le rendement de la dette américaine augmente.

Le rendement du Trésor américain à 2 ans grimpe à plus de 1 % pour la première fois depuis février 2020, après que les opérateurs ont renforcé leurs paris sur une accélération du rythme des hausses de taux aux États-Unis.Le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale seréunit les 25 et 26 janvier et les investisseurs tablent sur uncycle de hausse des taux à partir du mois de mars.

Côtés indicateurs économiques, l'indice ZEW spécifique à l'Allemagne a affiché une solide hausse, les cas de COVID devraient être nettement moins nombreux d'ici l'été. Outre-Atlantique, l'activitémanufacturière dans la région de New York s'est contractéefortement au mois de janvier, passant en territoire négatif pourla première fois depuis juin 2020.

EUR/USD : une fausse reprise haussière

Après la publication des chiffres de l’inflation américaine la semaine dernière, l’euro semblait déclencher un signal de reprise haussière. Pour rappel, les prix consolidaient à l’intérieur d’un triangle ascendant au sein d’un canal baissier.

Le franchissement des 1,1370$ et la sortie par le haut du canal suggéraient un redémarrage haussier en direction des 1,1530$. Toutefois, l’euro subit de plein fouet la hausse des rendements obligataires, ainsi tout porte à croire qu’il s’agit d’un « bull trap » (piège haussier).

En effet, la réintégration du canal baissier avec une incursion sous les 1,1370$ renforce cette hypothèse. Une clôture sous ce niveau est nécessaire pour confirmer le changement de dynamique mais l’euro reste sous pression.

Pour l’heure, nous privilégions un scénario de « bull trap », ainsi les vendeurs devraient reprendre l’ascendant psychologique. De ce fait, une nouvelle vague de baisse ne serait pas à exclure. Le flux baissier commence à montrer de la force, ce qui ouvre la voie à un repli de marché en direction des 1,1270$ puis 1,1180$.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

Twitter @Joris Zanna

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

3 conseils de trading que j’aurais aimé connaître quand j’ai débuté sur le Forex

Quatre indicateurs techniques très efficaces que tout trader devrait connaître