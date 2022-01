Morning Meeting Forex : La Chine surprend le marché avec une baisse des taux ; EUR/CHF, l’euro pourrait reprendre son rebond

Points clés de l’article :

Le yuan et les devises océaniques en baisse après la décision chinoise

EUR/CHF : Une phase de rebond en ABC ?

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,18 82,3 AUD/USD Neutre 0,734 0,71 EUR/AUD Neutre 1,59 1,5568 EUR/CHF Neutre 1,0512 1,066 EUR/GBP Baissier 0,866 0,828 EUR/JPY Haussier 133 129,6 Résistance 131,50 EUR/USD Neutre 1,1525 1,118 Sortie canal horizontal GBP/JPY Haussier 158,25 148,96 GBP/USD Haussier 1,3835 1,3175 A atteint la MM200 NZD/USD Neutre 0,687 0,6702 Test résistance USD/CHF Neutre 0,9368 0,91 USD/CAD Baissier 1,2957 1,23 Tête épaule validée. USD/JPY Neutre 118,66 112,73 Doji

Le yuan et les devises océaniques en baisse après la décision chinoise

Le dollar a rebondi vendredi, alors que les investisseurs se préparent à la réunion de janvier de la Réserve fédérale américaine le 25 et 26 et anticipent plusieurs hausses de taux pour l'année à venir, tandis que la Chine a surpris les analystes avec une baisse de ses taux d’emprunt.

La Banque populaire de Chine (PBOC) a réduit les coûts d'emprunt de ses prêts à moyen terme pour la première fois depuis avril 2020, les responsables politiques cherchant à amortir un ralentissement de l'économie. Les données officielles ont montré que le PIB chinois a augmenté de 4 % en glissement annuel au quatrième trimestre, le plus faible taux depuis un an et demi, après avoir augmenté de 4,9 % au troisième trimestre. Le yuan a glissé après que la banque centrale a réduit les coûts d'emprunt pour les prêts à moyen terme pour la première fois depuis avril 2020, défiant les attentes du marché.Les contrats à terme sur les obligations d'État à dix ans ont atteint leur plus haut niveau depuis juin 2020 après cette décision et le yuan a commencé les échanges sur le marché intérieur en légère baisse à 6,3555 par dollar.

Les dollars australien et néo-zélandais, qui ont fortement chuté vendredi, sont restés sous pression lundi après la décision chinoise. L'Aussie était en dernier lieu en baisse de 0,2% à 0,7210 USD, mettant fin pour l'instant à une brève incursion au-dessus de la résistance autour de 0,7276 USD.

Le dollar était légère hausse à 114,45 yens en Asie dans l’attente de la décision de la banque du Japon. Le marché des bons du Trésor est fermé pour un jour férié, mais les contrats à terme à 10 ans ont été vendus à leur plus bas niveau depuis deux ans et les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont également baissé, reflétant un renforcement de la conviction du marché d'au moins quatre hausses de taux de la part de la Fed en 2022.

Aujourd’hui le marché devrait rester calme avec le jour férié aux Etats Unis. Cette semaine, les principaux évènements seront la réunion de la Banque du Japon et l’indice Zew demain, les données sur l'inflation britannique mercredi et les chiffres de l'emploi australien jeudi sont également à l'ordre du jour.

EUR/CHF : Une phase de rebond en ABC ?

L’euro contre franc suisse a connu un vif rebond, depuis son point bas récent à 1,0327, qui s’est émoussé la semaine dernière. La paire s’est stabilisé sur un support fragile à 1,0418. L’euro peut toujours poursuivre sa reprise positive avec une vague C au-dessus de ce niveau avec comme premier objectif le retracement Fibonacci de 38,2%

Toutefois la tendance de moyen terme reste baissière et la phase haussière observée depuis le début de l’année ne représente pour l’instant qu’une correction tant que les cours évoluent sous la moyenne mobile à 200 périodes.

Evolution de l’euro franc suisse en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE