Morning Meeting Forex : Le dollar en nette baisse après l’inflation GBP/USD, impulsion haussière

Large baisse du dollar après les chiffres sur l’inflation

GBP/USD : Le câble dirige vers une forte zone de résistance entre 1,3835 et 1,4000

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,18 82,3 AUD/USD Neutre 0,734 0,71 MM200 résistance proche EUR/AUD Neutre 1,59 1,5568 EUR/CHF Neutre 1,0467 1,066 EUR/GBP Baissier 0,866 0,828 EUR/JPY Haussier 133 127,5 Résistance 131,50 EUR/USD Baissier 1,1525 1,118 Sortie canal horizontal GBP/JPY Haussier 158,25 148,96 GBP/USD Haussier 1,3835 1,3175 Franchissement MM200 mais surachat NZD/USD Neutre 0,687 0,6702 Test résistance USD/CHF Neutre 0,9368 0,91 USD/CAD Baissier 1,2957 1,23 Tête épaule validée. 1er objectif 1,2430 USD/JPY Haussier 118,66 114,28 Test support

Le dollar est sorti par le bas de son canal horizontal atteignant de nouveaux planchers dans la nuit, après que les données montrant que les prix à la consommation américains ont augmenté au rythme le plus rapide depuis près de 40 ans mais n'ont pas été jugées suffisamment inquiétantes pour modifier des perspectives de relèvement de taux déjà très agressives.

Après quelques mois dans une fourchette étroite, le dollar a chuté par rapport à l'euro au cours de la nuit pour atteindre 1,1460 dollar ce matin, son plus bas niveau depuis la mi-novembre. Il n'y a pas de résistance graphique majeure avant 1,1525 USD.

Il a également baissé par rapport au yen, cassant le support autour de 115 pour atteindre 114,30 yens par dollar, un plus bas de plus de deux semaines.

Les devises sensibles au risque en ont profité. Le dollar australien a augmenté de plus de 1 %, son meilleur gain en pourcentage depuis octobre, et a franchi sa moyenne mobile de 50 jours pour atteindre un sommet de près de deux mois à 0,7300 USD.

Les chiffres mensuels de l'inflation aux États-Unis ont été légèrement supérieurs aux prévisions et, à 7 %, la hausse de l'IPC en glissement annuel a été la plus importante depuis juin 1982.

Mais la Réserve fédérale a déjà annoncé une hausse des taux cette année et une réduction de son bilan pour la freiner. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux intègrent déjà trois hausses en 2022 et certaines positions longues en dollars ont commencé à se dégonfler, étant donné que de nombreuses mesures restrictives sont déjà anticipées. Les chiffres publiés hier en ligne quasiment avec les attentes ne sont pas susceptibles d’accélérer encore plus le virage « hawkish » de la Fed.

La livre sterling s'est redressée car les traders estiment que l'économie britannique peut survivre à une augmentation des cas de Covid-19 et que la Banque d'Angleterre va commencer à relever ses taux dès le mois prochain, a franchi sa moyenne mobile sur 200 jours.

La devise britannique est en hausse de 4 % par rapport à son plus bas niveau de décembre et les opérateurs ont jusqu'à présent ignoré la crise politique qui a touché le Premier ministre Boris Johnson, qui s'est excusé d'avoir participé à une fête dans le jardin de Downing Street pendant la première période d'isolement due au coronavirus en Grande-Bretagne.

Le dollar canadien a également progressé de plus de 3,5 % en trois semaines, gagnant du terrain avec les prix du pétrole, les investisseurs passant outre les retombées économiques potentielles de la variante omicron. Par ailleurs la devise profite aussi des bons chiffres économiques du pays.

Plus tard dans la journée de jeudi, Lael Brainard, gouverneur de la Fed, se présentera au Congrès pour une audition concernant sa nomination au poste de vice-président et, dans deux semaines, la Fed tiendra sa première réunion de l'année.

GBP/USD : Le câble dirige vers une forte zone de résistance entre 1,3835 et 1,4000

Le câble a franchi allègrement sa résistance à 1,3608 et dans la foulée la moyenne mobile à 200 périodes ce matin qui devra être confirmée en clôture. Cela serait un signal positif car cette moyenne a bloquée la progression de la livre les 4 derniers mois de l’année dernière.

La devise britannique devrait maintenant rejoindre une zone de résistance au-dessus de 1,3834 puis la droite majeure et seuil psychologique à 1,4000 qui pourrait s’avérer déterminante à moyen terme. Au vu du RSI qui entre en zone de surachat, il semble peu probable que le câble franchisse du premier coup cet obstacle.

L’ancienne résistance à 1,3608 pourrait se transformer en droite de support selon le principe de polarité et représente le point d’inflexion de ce scénario haussier.

Evolution du GBP/USD en données quotidiennes :

