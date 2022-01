Morning Meeting Forex : Le dollar stagne avant l’inflation; USD/JPY, le yen se renforce avec la baisse des actions

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,18 80,3 AUD/USD Neutre 0,728 0,71 EUR/AUD Neutre 1,59 1,5568 EUR/CHF Neutre 1,0467 1,066 Rebond EUR/GBP Baissier 0,866 0,828 EUR/JPY Haussier 133 127,5 Rejet résistance 131,50 EUR/USD Baissier 1,14 1,118 Consolidation horizontale GBP/JPY Haussier 158,25 148,96 GBP/USD Neutre 1,3607 1,3175 Test résistance NZD/USD Neutre 0,687 0,6702 USD/CHF Haussier 0,9368 0,91 USD/CAD Neutre 1,2957 1,2607 Test support USD/JPY Haussier 118,66 114,28

Le dollar américain reste proche du milieu de sa fourchette récente par rapport aux principales devises, les traders attendant l'audition de nomination du président sortant de la Fed, Jérôme Powell, plus tard dans la journée, pour obtenir de nouveaux indices sur le calendrier et le rythme de la normalisation de la politique monétaire.

Dans son discours d'ouverture, publié lundi, M. Powell s'engagera à empêcher une inflation élevée de s'installer durablement, mais ne fera aucune mention de ses projets concernant l'orientation de la politique monétaire.

Toutefois, il répondra aux questions des sénateurs dans le cadre de sa candidature à un second mandat de quatre ans.

L’indice dollar a atteint un plus haut de plus de 16 mois à 96,88 le 24 novembre dans un contexte d’un ton plus restrictif des décideurs de la Fed, mais le billet vert est depuis resté bloqué entre ce niveau et 95,49 malgré une intensification continue de la rhétorique qui fait que les banques de Wall Street prévoient maintenant quatre hausses de taux d'un quart de point cette année.

La Fed pourrait accélérer avec une hausse des taux dès le mois de mars suivi d’un épuisement de son bilan après la fin des mesures de stimulation via l'achat d'obligations - un processus appelé "resserrement quantitatif".Pour le moment, les marchés monétaires tablent sur une augmentation en mai, puis sur deux autres en novembre.

Une confirmation d’une hausse au mois de mars et un début de resserrement quantitatif devraient soutenir la fermeté du dollar dans l'ensemble, mais d’autres devises comme l’euro pourraient suivre et rattraper leur retard.

Les données sur l'inflation américaine de décembre doivent être publiées demain, et l'IPC global devrait atteindre 7 % en glissement annuel, ce qui renforce les arguments en faveur d'un relèvement rapide des taux d'intérêt.

Le yen s’est raffermi hier, la chute des actions ayant stimulé la demande de valeurs refuges pour la devise nippone.

Le dollar australien a progressé de 0,17 % à 0,71860 $, soutenu par les chiffres des ventes au détail locales qui ont été beaucoup plus élevés que prévu par les économistes.

Le dollar yen a baissé hier et à très court terme se situe dans une phase de correction de sa dernière vague de hausse. La paire pourrait revenir sur un retracement Fibonacci de 38,2% voire de 50% proche du support horizontal à 114,30.

La tendance reste donc haussière au-dessus de ce dernier niveau et le signal de la reprise sera donné vraisemblablement sur retour au-dessus des 115,50. Dans ce cas, le dollar pourrait rejoindre le plus haut du 4 janvier avant de progresser vers le prochain objectif à 118,60.

Evolution du dollar yen en données quotidiennes :

