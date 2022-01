Morning Meeting Forex : Le dollar pénalisé par les chiffres sur l’emploi ; EUR/CHF, rebond dans la tendance baissière

Points clés de l’article :

Le rapport sur l’emploi sème le trouble avant les chiffres sur l’inflation mercredi

EUR/CHF : L’ euro contre franc suisse dans une phase de respiration

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,18 80,3 AUD/USD Neutre 0,728 0,71 EUR/AUD Neutre 1,59 1,5568 EUR/CHF Baissier 1,0467 1,024 Phase de respiration EUR/GBP Baissier 0,866 0,828 EUR/JPY Haussier 133 127,5 Test résistance 131,50 EUR/USD Baissier 1,14 1,118 Consolidation horizontale GBP/JPY Haussier 158,25 148,96 Surachat GBP/USD Neutre 1,3607 1,3175 Test résistance NZD/USD Neutre 0,687 0,6702 USD/CHF Haussier 0,9368 0,91 USD/CAD Neutre 1,2957 1,2607 Test support USD/JPY Haussier 118,66 114,28

L'indice du dollar était sous pression vendredi après que les emplois non agricoles de décembre aux États-Unis aient augmenté moins que prévu. De plus, la force de l'EUR/USD a pesé sur le dollar car les signes d'une inflation plus rapide dans la zone euro mettent la pression sur la BCE, ce qui a stimulé l'euro.

L'euro s'est renforcé vendredi en raison de la crainte qu'une augmentation record des prix à la consommation dans la zone euro ne force la BCE à resserrer sa politique plus tôt que prévu. L'Indice des Prix à la Consommation de la zone euro a augmenté d'un taux record de +5,0% en glissement annuel, plus fort que les attentes de +4,8%. L'EUR/USD a également trouvé un soutien après que les ventes au détail de la zone euro en novembre aient augmenté de manière inattendue de +1,0 % mensuellement, ce qui est supérieur aux attentes de -0,5 % et constitue la plus forte augmentation en 5 mois. La hausse des données a stimulé les rendements des bunds allemands et réduit les écarts de taux d'intérêt de l'euro avec d’autres pays, le rendement des bunds allemands à 10 ans ayant atteint un sommet de -0,036 % sur 2 ans et demi.

Le yen a progressé vendredi, la faiblesse des marchés boursiers mondiaux suite aux chiffres de l’emploi décevants aux Etats Unis ayant stimulé la demande de valeurs refuges pour le yen.

Les données économiques américaines de vendredi ont été mitigées pour le dollar. Du côté négatif, les emplois non agricoles ont augmenté de 199 000 en décembre, ce qui est plus faible que les attentes de 450 000 et constitue la plus faible augmentation depuis un an. À l'inverse, le taux de chômage de décembre a baissé de 0,3 % pour atteindre son niveau le plus bas en 22 mois, soit 3,9 %, ce qui montre un marché du travail plus solide que les prévisions de 4,1 %. Cependant, les investisseurs se sont focalisés sur la faiblesse des créations d’emploi qui alimente le risque d’une stagflation.

Le marché obligataire pourrait à nouveau donner le cap pour la semaine à venir, après que la hausse rapide des taux d'intérêt ait donné aux actions un début d'année agité.

Au cours de la semaine à venir, des rapports clés sur l'inflation sont attendus, et le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, doit témoigner mardi lors de son audition pour sa nomination devant un panel de membres du Sénat, tandis que l'audition sur la nomination du gouverneur de la Fed, Lael Brainard, au poste de vice-président, est prévue jeudi.

EUR/CHF : L’euro contre franc suisse dans une phase de respiration

L’euro contre franc suisse se situe dans une tendance de moyen terme baissière depuis le mois de septembre 2021. Cependant à court terme la paire est entrée dans une phase de consolidation depuis son point bas à 1,0326.

Pour donner un signal de retracement haussier, l’euro doit franchir le plus haut du mois de Décembre à 1,0467 et pourrait alors se diriger vers le ratio Fibonacci de 38,2% de la dernière vague de baisse sur 1,0560.

Tant que la paire évolue sous 1,0467, le risque est que le rebond des 3 dernières séances n’est qu’une respiration et qu’un échec donne le signal de la reprise de la tendance vers les plus bas récents puis vers le support majeur à 1,0234.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

