Morning Meeting Forex : Qu’attendre du rapport sur l’emploi ? GBP/USD, la résistance à 1,3600 ralentit sa progression

Le rapport sur l’emploi attendu après les minutes très « hawkish » de la Fed

GBP/USD , le câble ralentit sous une droite de résistance

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,18 80,3 AUD/USD Neutre 0,728 0,71 EUR/AUD Neutre 1,59 1,5568 EUR/CHF Baissier 1,0467 1,024 EUR/GBP Baissier 0,866 0,828 EUR/JPY Haussier 133 127,5 EUR/USD Baissier 1,14 1,118 Consolidation horizontale GBP/JPY Neutre 158,25 148,96 GBP/USD Neutre 1,3607 1,3175 NZD/USD Neutre 0,687 0,6702 USD/CHF Haussier 0,9368 0,91 Canal horizontal USD/CAD Neutre 1,2957 1,2607 USD/JPY Haussier 118,66 114,28

Le dollar devrait enregistrer un cinquième gain hebdomadaire consécutif par rapport au yen japonais et semble prêt à prolonger le rallye si les données sur l'emploi aux États-Unis, prévues cet après midi, renforcent les arguments en faveur d'une hausse rapide des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Il est en hausse d'environ 0,7 % sur le yen cette semaine et d'environ 2,7 % sur cinq semaines. Les gains ont suivi le raffermissement des attentes selon lesquelles la Fed pourrait relever ses taux dès le mois de mars et plusieurs fois cette année, ce qui a provoqué un effondrement du marché obligataire et une hausse des rendements.

Le yen a été le plus grand perdant parmi les principales devises, car les traders estiment que la Banque du Japon est susceptible d'être en retard sur les hausses de taux d'intérêt par rapport aux autres banques centrales.

Le billet vert est en passe de réaliser sa meilleure semaine depuis plus d'un mois contre les dollars australien et néo-zélandais. Le kiwi était proche d'un plus bas de deux semaines à 0,6733 USD vendredi et a perdu 1,4 % pour la première semaine de négociation de 2022. Le billet vert a atteint son plus haut niveau en six semaines sur le yuan offshore à 6,3975 jeudi et son plus haut niveau en 17 mois sur le won sud-coréen.

Les données partielles sur l'emploi de mercredi ont dépassé fortement les attentes du marché et un chiffre solide sur les emplois non agricoles aujourd’hui, surtout s'il est supérieur aux 400 000 emplois attendus, pourrait renforcer les arguments en faveur d'une hausse plus rapide. Entre les minutes hawkish du FOMC, un rapport ADP solide et la hausse des rendements du Trésor, le dollar américain devrait être plus fort. Cela est dû en partie à la liquidation des actions mais, en fin de compte, la Réserve fédérale a clairement annoncé son intention de relever les taux d'intérêt à la fin de l'année. Les minutes, l'ADP et les rendements du Trésor ont simplement renforcé les orientations de la banque centrale.

Cela soulève la question de l'impact positif qu'un rapport solide sur les emplois non agricoles aura sur le dollar américain. Il ne fait aucun doute que nous assisterons à un premier rallye du dollar si le rapport sur les emplois non agricoles dépasse 400 000, mais à moins qu'il ne s'agisse d'un chiffre exceptionnel, le rallye pourrait ne pas durer. D'autant plus que les infections au variant Omicron ont mis de nombreuses personnes au chômage de fin décembre à janvier.

De son côté, la livre sterling s'est maintenue cette semaine, car les traders pensent que la Banque d'Angleterre va bientôt entamer son propre cycle de hausse.

L'augmentation des cas d'omicron provoque également des inquiétudes et, sur les marchés émergents, le baht thaïlandais a chuté de 1 % par rapport au dollar jeudi, après que le pays ait relevé son niveau d'alerte au virus, laissant présager un renforcement des restrictions.

GBP/USD, le câble ralentit sous une droite de résistance

Le câble a rebondi au contact d’un support important fin décembre au-dessus de 1,3140 et rejoint la résistance à 1,3608 qui a provoqué une stabilisation. Les cours pourraient dépasser cet obstacle mais vont se retrouver confronter à la moyenne mobile baissière à 200 périodes actuellement sur 1,3705 qui avait bloqué les hausses de la livre en septembre et octobre. Le franchissement validerait un retournement haussier plus durable.

En cas d’échec sur la droite de résistance, la tendance baissière pourrait reprendre avec un retour sur le support à 1,3372 dans un premier temps.

Evolution du GBP/USD en données quotidiennes :

