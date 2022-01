Morning Meeting Forex : Le dollar reste fort contre yen et euro ; EUR/GBP, sortie par le bas du canal

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 84,18 80,3 AUD/USD Neutre 0,728 0,71 EUR/AUD Baissier 1,59 1,55 EUR/CHF Baissier 1,0467 1,024 EUR/GBP Neutre 0,866 0,828 EUR/JPY Haussier 133 127,5 EUR/USD Baissier 1,14 1,118 Consolidation horizontale GBP/JPY Haussier 158,25 148,96 GBP/USD Neutre 1,3607 1,3175 NZD/USD Neutre 0,687 0,6735 USD/CHF Neutre 0,9368 0,91 USD/CAD Neutre 1,2957 1,2607 USD/JPY Haussier 118,66 114,28

Le dollar américain a étendu ses gains par rapport au yen japonais, atteignant de nouveaux sommets en cinq ans, les investisseurs pariant sur le fait que la variante du coronavirus Omicron, qui se propage rapidement, aura un impact économique limité et que la Réserve fédérale augmentera ses taux.

Au cours de la deuxième journée de négociation de 2022, les marchés mondiaux ont prolongé les mouvements haussiers observés lundi.

Les gains du dollar ont été favorisés par une hausse des rendements du Trésor américain, le rendement à 10 ans des États-Unis atteignant un sommet de six semaines.

Les investisseurs considèrent Omicron comme potentiellement moins perturbant pour l'économie mondiale que les variantes précédentes, suite à des études suggérant que le risque d'hospitalisation est plus faible.

Les marchés monétaires ont pleinement intégré dans leurs prix une première hausse des taux américains d'ici mai, et deux autres d'ici fin 2022.

Tant que l'inflation continue d'augmenter, il est possible que le dollar reste ferme. Cependant à moyen terme, il pourrait être difficile pour le dollar de poursuivre sur sa lancée actuelle étant donné que le resserrement de la politique monétaire est déjà pris en compte "mais étant donné la dynamique à court terme, le dollar devrait rester assez ferme au premier trimestre.

L'EUR/USD poursuit sa baisse. L'euro contre dollar a glissé vers un plus bas d'une semaine et demie mardi en raison de la force du dollar et de la baisse des rendements des obligations allemandss, qui ont affaibli les différentiels de taux d'intérêt de l'euro. Les pertes de l'EUR/USD ont été contenues par la vigueur des données économiques allemandes. Les ventes au détail allemandes de novembre ont augmenté de façon inattendue de +0,6% mensuellement, ce qui est plus fort que les attentes de -0,3%. De plus, le taux de chômage allemand de décembre a baissé de façon inattendue de 0,1 % pour atteindre son plus bas niveau en 21 mois à 5,2 %, ce qui montre un marché du travail plus fort que les attentes de 5,3 %. Cependant l’inflation en France est ressortie plus bas que les attentes, ce qui limite la pression sur les taux.

A suivre aujourd’hui Les PMI en Europe, les créations d'emplois non-agricoles ADP, les minutes du FOMC de la FED aux Etats Unis.

L’euro contre livre sort par le bas de son canal baissier renforçant la tendance négative en vigueur depuis le début de l’année 2021. La paire se dirige maintenant vers le support à 0,8280 qui a provoqué des rebonds à deux reprises en Décembre 2019 et Février 2020. Il n’est pas impossible que ce niveau provoque à nouveau des prises de bénéfices au vu du RSI qui entre en zone de survente.

Pour invalider ce scénario les cours doivent réintégrer le canal dans un premier temps puis franchir la borne haute.

Evolution de l’euro contre livre en données quotidiennes :

