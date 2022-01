Morning Meeting Forex : La hausse des taux provoque une hausse du dollar, USD/JPY : sommet de 4 ans

Points clés de l’article :

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 84,15 78,8 AUD/USD Neutre 0,7277 0,71 EUR/AUD Neutre 1,59 1,556 EUR/CHF Baissier 1,0467 1,024 EUR/GBP Neutre 0,866 0,837 Canal baissier EUR/JPY Haussier 133 127,5 EUR/USD Baissier 1,14 1,118 Consolidation horizontale GBP/JPY Haussier 158,25 148,96 GBP/USD Neutre 1,3607 1,3175 NZD/USD Baissier 0,687 0,6735 USD/CHF Neutre 0,9368 0,91 Rebond sur bas du Range USD/CAD Neutre 1,2957 1,2607 Rebond sur bas du Range USD/JPY Haussier 115,5 112,73 Franchissement résistance à confirmer

La hausse soudaine des taux longs entraine le dollar vers un nouveau sommet contre yen

Le dollar américain a atteint son plus fort niveau en près de cinq ans contre le yen japonais ce matin lors de la session asiatique, dans le sillage du bond des rendements du Trésor, les traders pariant sur une hausse précoce des taux d'intérêt de la Réserve fédérale malgré la flambée des cas de COVID-19, 1 million de nouveaux cas aux Etats Unis.

Le billet vert est monté jusqu'à 115,815 yens pour la première fois depuis le 11 janvier 2017, alors que les rendements du Trésor à long terme ont bondi de 12,5 points de base dans la nuit pour atteindre 1,6420 % pour la première fois depuis le 24 novembre.

Les marchés monétaires ont pleinement intégré dans leurs prix une première hausse des taux américains d'ici mai, et deux autres d'ici fin 2022.

Evolution des taux longs US le 1er jour de l’année :

Le dollar a aussi rebondi contre l’ensemble des devises majeures rejetant des résistances ou supports techniques.

Alors que la recrudescence des cas de coronavirus causés par la variante Omicron a continué d'avoir un impact sur les voyages et les services publics dans le monde, et a retardé la réouverture de certaines écoles américaines après les vacances, les investisseurs sont restés optimistes quant à la possibilité d'éviter de nouvelles mesures de confinement.

Hier, la Food and Drug Administration américaine a autorisé l'utilisation d'une troisième dose du vaccin COVID-19 de Pfizer et BioNTech pour les enfants âgés de 12 à 15 ans, et a ramené le délai pour toutes les injections de rappel de six mois à cinq mois après les deux premières doses .

Les signes indiquant qu'Omicron est très contagieux mais entraîne une maladie moins grave que les variantes telles que Delta conduisent au sentiment que la situation sanitaire deviendra gérable, ce qui a dopé les actions et les rendements obligataires et qui pourrait dominer le sentiment du marché jusqu'en janvier.

USD/JPY : Le dollar contre yen pourrait revenir sur les sommets de 2016

Le dollar yen a donc franchi une résistance constituée par le plus haut de Mars 2017 sur 115,50. Ce dépassement doit maintenant être confirmé en clôture.

Si c’était le cas, la paire pourrait poursuivre dans les prochaines semaines vers le plus haut de 2016 à 118,66. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont maintenant orientées à la hausse et soutiennent cette perspective.

Une clôture sous les 115,50 différerait ce scénario qui serait abandonné sous la droite de polarité à 114,30.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

