Morning Meeting Forex : Le dollar gagnant de l’année 2021 ; EUR/CHF, la tendance négative toujours en place

Le dollar conclut sa meilleure année depuis 2015

EUR/CHF : La tendance expose l’ euro franc suisse à une poursuite vers 1,0250

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 84,15 78,8 AUD/USD Neutre 0,729 0,699 EUR/AUD Neutre 1,59 1,556 EUR/CHF Baissier 1,0467 1,024 EUR/GBP Neutre 0,866 0,837 Canal baissier EUR/JPY Haussier 133 127,5 EUR/USD Baissier 1,14 1,117 Consolidation horizontale GBP/JPY Haussier 158,25 148,96 GBP/USD Neutre 1,3607 1,3175 NZD/USD Baissier 0,687 0,6735 USD/CHF Neutre 0,9368 0,91 USD/CAD Neutre 1,2957 1,2607 USD/JPY Haussier 115,5 112,73 Test résistance

Le dollar conclut sa meilleure année depuis 2015

L'indice du dollar a baissé vendredi dans un marché calme pour les fêtes de fin d'année, mais il devait terminer l'année 2021 avec un gain de près de 7 %, les investisseurs pariant que la Réserve fédérale américaine relèvera ses taux plus tôt que la plupart des autres grandes banques dans un contexte d'inflation galopante alimentée par les initiatives de relance COVID-19.

Prêt pour sa meilleure année depuis 2015, le dollar a été soutenu par une amélioration de l'économie américaine et une inflation persistante qui ont conduit à un virage restrictif de la Fed, qui devrait maintenant commencer à relever ses taux d'intérêt dès le mois de mars.

La meilleure performance des principales devises par rapport au dollar en 2021 a été le dollar canadien, qui est resté à peu près stable sur l'année, aidé par les prévisions selon lesquelles la Banque du Canada commencera à resserrer sa politique monétaire dès janvier.

La plus mauvaise performance par rapport au billet vert parmi les principales devises est le yen japonais, qui a perdu environ 10 % cette année.

L'euro, qui constitue la plus grande pondération de l'indice dollar, a baissé d'un peu plus de 7 % en 2021, la Banque centrale européenne (BCE) "s'en tenant à des paramètres de politique monétaire ultra-accommodant tandis que la Fed accélère la réduction de son programme d’achats d’actifs et envisage une hausse de ses taux directeurs.

Il est probable qu’un affaiblissement continu de la monnaie commune se poursuive en ce début d’année jusqu'à la barre des 1,10 et probablement au-delà, car les vents contraires restent fermement en place, où seule la possibilité (hautement improbable) d'une hausse de la BCE fin 2022/début 2023 pourrait apporter un certain soutien. (Voir Article sur prévisions euro)

L'euro était en baisse d'environ 6 % sur l'année par rapport à la livre sterling, car l'apaisement des inquiétudes en Grande-Bretagne concernant l'impact économique de la pandémie a stimulé la monnaie britannique, les analystes s'attendant à de nouvelles hausses de taux de la Banque d'Angleterre en 2022. Si la livre sterling a atteint son plus haut niveau face à l'euro depuis février 2020, elle a reculé d'un peu plus de 1 % face au dollar sur l'année.

Enfin l’année sur les changes aura été marquée par la chute de la lire turque, qui a perdu environ 44 % par rapport au dollar au cours de sa pire année en deux décennies, battue par une inflation galopante et la politique monétaire peu orthodoxe du gouvernement turc.

Pour cette première semaine de l’année, les événements majeurs à surveiller seront principalement l’ISM, les minutes de la Fed et le chiffre de l’emploi aux Etats unis, le PMI et le taux de chômage en Europe.

EUR/CHF : La tendance expose l’euro franc suisse à une poursuite vers 1,0250

L’euro contre franc suisse reste dans une tendance négative très marquée. La tentative de rebond du mois de Décembre a échoué avec un chandelier comprenant une longue mèche haute le 16 décembre qui démontre la solide présence de vendeurs sur 1,0450. Ce niveau constitue donc un point d’inflexion dans le mouvement de baisse. . La moyenne mobile à 34 périodes sert aussi de barrage depuis début Octobre

La probabilité de voir l’euro contre franc suisse baisser d’avantage est le scénario principal pour ce début d’année avec comme objectif le plus bas d’Avril 2015 à 1,0250. La rupture de ce niveau exposerait une chute vers la parité puis vers un plus bas de 7 ans sous 0,9800.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

