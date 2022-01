EUR/USD : l’euro reste bloqué sous les 1,1370$

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/USD

Le billet vert démarre l’année en force

EUR/USD : un range de consolidation

Le dollar américain progresse face à l’euro lundi, toutefois la semaine commence lentement aux États-Unisaprès la période creuse des fêtes.

L’indice PMI manufacturier d'IHS Markit est finalement ressorti à 57,7 en décembre 2021, contre 57,8 lors d’une estimation préliminaire, et après 58,3 en novembre. Le mois de décembre a été marqué par une nouvelle hausse modérée de la production manufacturière américaine, les pénuries de matières premières et les retards des fournisseurs se prolongeant.

Le reste de la semaine sera marqué par la publication de l'ISM manufacturier mardi, de l'emploi ADP et du compte rendu de la réunion du FOMC mercredi, de l'ISM non manufacturier jeudi et du rapport sur l'emploi de décembre vendredi.

En dehors des données économiques, les investisseurs gardent un œil sur l'augmentation des cas de COVID-19, avec la probabilité d'une poussée au cours des prochaines semaines, en raison des conséquences des fêtes de fin d'année.Autre élément déterminant pour les marchés, le resserrement de politique monétaire amorcé par la Fed va prendre forme dans les mois qui viennent et les investisseurs guetteront avec attention les indications à venir concernant le début du relèvement de ses taux.

Malgré une dynamique baissière depuis juin 2020, l’EUR/USD évolue à l’intérieur d’un range entre 1,1370$ et 1,1200$. Force est de constater que les prix sont encore une fois maintenus en échec sur la résistance des 1,1370$ couplée à la moyenne mobile 50 périodes.

Ainsi, une nouvelle rotation des prix en direction de la borne basse est désormais envisageable. Par ailleurs, la séance du jour se matérialise par une bougie flux et impulsive, ce qui renforce notre scénario baissier pour les jours à venir.

A court terme, la paire est bien orientée pour rallier les 1,1270$ puis 1,1180$. Néanmoins, seule la rupture d’une des deux bornes déclenchera le prochain mouvement directionnel. Une incursion sous les 1,1180$ déclencherait une nouvelle vague de baisse vers les 1,1075$. En revanche, si l’euro réussi à franchir la moyenne mobile 50 périodes, alors un redémarrage haussier autour des 1,1460$ ne serait pas à exclure.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

