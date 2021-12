EUR/USD : le dollar poursuit sa consolidation face à l’euro

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/USD

Les marchés tiraillés entre le variant Omicron et la politique monétaire

EUR/USD : un triangle de consolidation

Les marchés tiraillés entre le variant Omicron et la politique monétaire

Les marchés sont perturbés par l'avancée du variant Omicron en Europe et par un coup d'arrêt porté au gigantesque plan de réformes sociales du président américain Joe Biden.

A quelques jours des fêtes de fin d'année, plusieurs pays ont mis en place de nouvelles restrictions pour tenter d'enrayer la propagation du variant Omicron.

A la suite de la décision du sénateur démocrate américain Joe Manchin de rejeter le programme de réformes sociales et écologiques de Joe Biden, Goldman Sachs a revu à la baisse les prévisions de croissance des Etats-Unis pour l'année prochaine.

La Banque centrale européenne est restée loin derrière la Banque d'Angleterre et la Fed dans le cycle de resserrement monétaire. En annonçant qu'elle mettrait fin à ses achats d'urgence d'obligations, mais qu'elle poursuivrait ses autres achats et maintiendrait ses taux proches de zéro jusqu'en 2023.

Projections des achats d'actifs de la BCE :

La BCE s'est montrée pour sa part moins déterminée à tourner la page de son soutien à l’économie : elle a annoncé une réduction de ses achats d'actifs mais a promis de continuer à favoriser la reprise en 2022.

Côté indicateurs, cette semaine, les rapports sur le produit intérieur brut, la confiance des consommateurs et les ventes de maisons existantes seront publiés mercredi, tandis que les rapports sur les revenus et les dépenses des particuliers, les demandes initiales d'allocations de chômage et les ventes de maisons neuves sont prévus pour jeudi.

EUR/USD : un triangle de consolidation

Malgré une dynamique baissière depuis juin 2020, l’EUR/USD se stabilise sur le mois de décembre. Cette phase de stabilisation semble s’inscrire à l’intérieur d’une figure chartiste : un triangle symétrique.

Ainsi, la rupture d’une de deux bornes devrait donner le tempo pour la suite. Un franchissement de la borne haute vers 1,1370$ ouvrirait la porte à une reprise haussière pour venir chercher l’oblique proche des 1,1460$.

En revanche, une sortie par le bas du triangle conduirait à une poursuite de la dynamique baissière. La paire reviendrait tester le support à 1,1180$ puis en cas de cassure, le marché devrait accélérer sa baisse pour terminer sa course vers 1,1075$.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

Twitter @Joris Zanna

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

3 conseils de trading que j’aurais aimé connaître quand j’ai débuté sur le Forex

Quatre indicateurs techniques très efficaces que tout trader devrait connaître