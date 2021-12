Morning Meeting Forex : Réaction prudente après les banques centrales ; GBP/USD, Hausse limitée de la livre

Points clés de l’article :

La réaction prudente du marché après les banques centrales

GBP/USD : Le rebond confronté à un résistance sur 1,3370

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 82,5 78,8 Rejet MM200 AUD/USD Neutre 0,7225 0,699 EUR/AUD Neutre 1,6195 1,5658 EUR/CHF Baissier 1,0467 1,024 EUR/GBP Neutre 0,866 0,845 Canal baissier EUR/JPY Neutre 129,6 125,15 Doji EUR/USD Neutre 1,1383 1,117 Consolidation horizontale GBP/JPY Neutre MM200 148,96 Doji GBP/USD Neutre 1,337 1,314 Test résistance NZD/USD Baissier 0,687 0,6735 USD/CHF Neutre 0,9368 0,91 USD/CAD Neutre 1,2900/1,2957 1,23 Marteau inversé sur résistance USD/JPY Neutre 115,5 112,73

La réaction prudente du marché après les banques centrales

Le dollar américain reste sous pression, au lendemain de l'adoption par la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne de positions un peu plus restrictives que ce que les marchés avaient prévu, ce qui a donné un coup de pouce à la livre sterling et à l'euro. De la même façon, cette nuit la banque du Japon a annoncé la fin de sa politique accommodante pour revenir à terme à celle qui prévalait avant la pandémie. Des changements attendus par les marchés mais qui réduisent la différence de politique entre la Fed et les autres banques centrales.

La livre sterling a légèrement augmenté après avoir grimpé jusqu'à 1,3375 USD pour la première fois depuis le 24 novembre, la BoE ayant surpris la plupart des participants au marché en devenant la première grande banque centrale à relever ses taux d'intérêt depuis le début de la pandémie. La BOE a augmenté ses taux de 0,15 points de base pour les fixer à 0,25%, faisant fi de la progression du variant omicron.

L'euro est resté à peu près stable après avoir atteint son plus haut niveau ce mois-ci à 1,1360 USD après que la BCE ait exposé les plans visant à supprimer les mesures de stimulation monétaire au cours des prochains trimestres, bien qu'elle ait également souligné la flexibilité de sa politique.

Un retrait prudent de la BCE et une hausse surprise de la BoE ont donné lieu à des dégagements avant la fin de l’année, en particulier compte tenu du positionnement long et déséquilibré sur le dollar.

Toutefois, la faiblesse de l'indice dollar ne devrait pas s'étendre, la Fed ayant une longueur d'avance sur la BCE en termes de cycle de resserrement, et les plongeons vers le niveau de 95,50 sur l’indice constituent une opportunité d'achat. Le début d’année pourrait revoir les positions acheteuses sur le billet vert s’accumuler.

Mercredi, la Fed a déclaré qu'elle accélérerait la réduction de son programme d'achat d'obligations pour le terminer en mars, ce qui entraînerait trois hausses de taux d'un quart de point l'année prochaine. L'indice dollar a d'abord atteint son plus haut niveau en trois semaines, avant d'entamer une baisse.

Les différentes voies empruntées par les principales banques centrales soulignent les profondes incertitudes quant à la manière dont la variante omicron, qui se propage rapidement, touchera les économies et quant à ce que chacune d'entre elles doit faire pour lutter contre l'inflation galopante, qui frappe durement les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais moins l'Europe pour le moment.

GBP/USD : Le rebond confronté à un résistance sur 1,3370

La livre contre dollar a progressé hier vers une droite de polarité qui fait office de résistance sur 1,3370. La mèche haute apparue à son contact indique la présence des vendeurs. Ce niveau est maintenant clé à court terme pour l’évolution du câble.

Le GBP/USD évolue dans une tendance baissière et le rebond des 3 dernières séances n’est qu’une correction. Le risque est donc de voir un échec sur la résistance et une reprise négative vers le plus bas de Décembre 2020 à 1,3140.

Le franchissement des 1,3370 permettrait d’envisager un rebond plus prononcé vers 1,3607.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

PROCHAIN MORNING MEETING LE 3 JANVIER, BONNES FETES A VOUS

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE