Morning Meeting Forex : Au tour des autres banques centrales, le dollar yen repart à la hausse

Prises de bénéfice sur le dollar après une Fed conforme aux attentes des investisseurs

Le dollar yen reprend une dynamique positive

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 82,5 78,75 Rebond vers MM200 AUD/USD Neutre 0,7186 0,699 EUR/AUD Neutre 1,6195 1,572 EUR/CHF Baissier 1,0455 1,024 EUR/GBP Neutre 0,866 0,8486 Canal baissier EUR/JPY Neutre 129,6 125,15 EUR/USD Neutre 1,1383 1,117 Consolidation horizontale GBP/JPY Neutre 152,38 148,96 Oblique baissière en résistance GBP/USD Neutre 1,337 1,314 Retournement haussier ? NZD/USD Baissier 0,687 0,6735 Rebond sur support USD/CHF Neutre 0,9368 0,91 USD/CAD Neutre 1,2900/1,2957 1,23 Marteau inversé sur résistance USD/JPY Haussier 114 112,70

Prises de bénéfice sur le dollar après une Fed conforme aux attentes des investisseurs

Le dollar subit quelques prises de bénéfice après que la Réserve fédérale américaine ait déclaré qu'elle mettrait fin aux achats d'obligations mis en place pour lutter contre la pandémie en mars, les investisseurs attendant les décisions imminentes des autres grandes banques centrales.

"L'économie n'a plus besoin de quantités croissantes de soutien monétaire", a déclaré M. Powell, contrastant les conditions de quasi-dépression au début de la pandémie de coronavirus en 2020 avec la hausse des prix et des salaires d'aujourd'hui et l'amélioration rapide du marché du travail.

Visiblement, la Fed a répondu aux attentes des investisseurs qui ont débouclé certaines positions. Les marchés attendaient même un message encore plus restrictif.

Les opérateurs de marché attendent maintenant les réunions de la Banque centrale européenne, de la Banque d'Angleterre, de Norvège, de la banque nationale de suisse aujourd’hui et du Japon demain avant de raffermir leurs positions.

La livre et l’euro sont en hausse ce matin. Ces deux banques centrales pourraient surprendre avec un discours plus ferme sur leur politique monétaire.

Les responsables de la BCE doivent mettre un terme au programme d'achat d'urgence pour lutter contre la pandémie, la PEPP, mais les investisseurs chercheront à voir comment le programme d'achat d'actifs, vieux de six ans, pourrait prendre le relais, bien que la perspective d’une hausse de taux soit encore éloignée.

La BOE va tenter à la fois d'endiguer l'inflation et de répondre aux inquiétudes d'une économie déjà préoccupée par la variante omicron du Covid-19 qui se propage rapidement. Les données de mercredi ont montré que l'inflation au Royaume-Uni a grimpé à 5,1 % en novembre, son plus haut niveau en plus de 10 ans, le même jour où le pays a enregistré le plus grand nombre de cas quotidiens de coronavirus depuis le début de la pandémie.

Ailleurs, le dollar australien a légèrement progressé après que les données sur l'emploi aient été largement supérieures aux attentes, ce qui semble plus important pour les marchés que le fait que le banque centrale américaine ait déclaré qu'il était peu probable que les taux d'intérêt doivent être relevés en 2022.

Le dollar yen reprend une dynamique positive

Le dollar yen a franchi une résistance à 114,00 hier qui encadrait une phase de consolidation depuis plusieurs séances avec comme point bas 112,70. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes se croisent et se retournent à la hausse. La paire pourrait donc se diriger vers la résistance correspondant au plus haut de Novembre et au plus haut de Mars 2017 à 115,50.

Un retour sous le support intermédiaire à 113,22 invaliderait ce scénario positif et exposerait le support à 112,70.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

