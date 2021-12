Morning Meeting Forex : Demain réunion de la Fed ; l’euro poursuit sa baisse contre Franc Suisse malgré la BNS

Points clés de l’article :

Les investisseurs dans l’attente des messages de la Fed

EUR/CHF : L’ euro reste fragile sous une résistance à 1,0456

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 81,5 78,75 AUD/USD Neutre 0,717 0,699 EUR/AUD Neutre 1,6195 1,572 EUR/CHF Baissier 1,0455 1,024 EUR/GBP Neutre 0,866 0,828 Oblique baissière en résistance EUR/JPY Baissier 129,6 125,15 EUR/USD Baissier 1,1383 1,117 Consolidation horizontale GBP/JPY Baissier 152,38 148,96 GBP/USD Baissier 1,337 1,314 Oblique baissière en résistance NZD/USD Baissier 0,687 0,6735 Test support USD/CHF Neutre 0,9368 0,91 USD/CAD Haussier 1,285 1,23 Proche de sa zone de résistance USD/JPY Neutre 114 112,73

Les investisseurs s’attendent que la banque centrale américaine annonce qu'elle mettra fin à ses achats d'obligations plus tôt que prévu ou qu’elle accélère le rythme, mais reste aussi dans l'attente d'indices sur le calendrier des augmentations des taux d'intérêt l'année prochaine. La réunion de la Fed commence aujourd’hui et se poursuit demain.

Outre la Fed, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, la Banque nationale suisse et la Norges Bank, entre autres, doivent toutes prendre des décisions politiques dans les prochains jours.

L'euro a légèrement baissé hier, car il est considéré comme vulnérable à une hausse des taux américains étant donné les attentes que la Fed resserre sa politique plus rapidement que la BCE dovish. Même chose pour le yen japonais.

La question de savoir si le dollar a encore une marge de progression pourrait dépendre du nombre de fois que la Fed prévoit de relever les taux l'année prochaine. Une Fed qui signalerait une accélération de ses achats d’actifs suivi d’une hausse de taux émettrait une note « faucon » retentissante et maintiendrait probablement le dollar à la hausse.

Certains analystes estiment toutefois que la hausse du dollar au cours des dernières semaines a déjà intégré un grand nombre de facteurs positifs à court terme.

On surveillera donc demain les projections d’inflation qui, si elles sont supérieures, pourraient entrainer une hausse de la partie courte de la courbe de taux et avec elle le billet vert.

Le franc suisse était en baisse par rapport au dollar hier. Les mouvements du franc sont survenus alors que les dépôts à vue de la Banque nationale suisse ont augmenté la semaine dernière à leur plus haut niveau en sept mois, indiquant que les membres de la banque centrale suisse prennent les premières mesures pour lutter contre une hausse de la valeur du franc par rapport à ses principaux rivaux, en particulier l'euro.

La BNS, qui lutte contre l'appréciation du franc depuis le début de la pandémie, doit rendre sa dernière décision sur les taux d'intérêt jeudi.

EUR/CHF : L’euro reste fragile sous une résistance à 1,0456

L’euro contre franc suisse reste dans une dynamique baissière sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes descendantes. Une résistance proche est constituée par une droite de polarité sur 1,0456. Tant que les cours évoluent sous ce niveau, le biais négatif prédomine et le risque est de voir la paire retourner sur son point bas récent à 1,0370 et en cas de cassure sur les plus bas d’Avril 2015 à 1,0243.

Le franchissement des 1,0456 enlèverait un peu de pression vendeuse et pourrait donner lieu à un rebond vers 1,0500 voire 1,0655

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

