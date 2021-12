Morning Meeting Forex : Semaine chargée en réunion de banques centrales ; AUD/USD : Echec sur une résistance

Points clés de l’article :

Bal des banques centrales cette semaine

AUD/USD : Le rebond de l’Aussie confronté à une zone de polarité

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 81,5 78,75 AUD/USD Neutre 0,717 0,699 Test résistance EUR/AUD Neutre 1,6195 1,572 EUR/CHF Neutre 1,0455 1,024 EUR/GBP Neutre 0,866 0,828 Rejet oblique baissière EUR/JPY Baissier 129,6 125,15 EUR/USD Baissier 1,1383 1,117 GBP/JPY Neutre 152,38 148,96 GBP/USD Baissier 1,337 1,314 Oblique baissière en résistance NZD/USD Baissier 0,687 0,651 USD/CHF Neutre 0,9368 0,91 USD/CAD Neutre 1,285 1,23 Reprise haussière USD/JPY Neutre 114 112,73

Bal des banques centrales cette semaine

Le dollar est stable en ce début de semaine au cours de laquelle les réunions des banques centrales, notamment de la Réserve fédérale, vont probablement animer les marchés des devises, tandis que la livre sterling a légèrement baissé après que Boris Johnson ait mis en garde contre l'impact de la nouvelle variante Covid-19.

La livre a glissé légèrement après que le Premier ministre britannique, M. Johnson, ait déclaré dimanche que la Grande-Bretagne était confrontée à un "raz-de-marée" de la variante omicron du coronavirus et que deux doses de vaccin ne suffiraient pas à le contenir.

Les marchés ont connu de fortes fluctuations depuis l'apparition de la nouvelle souche en raison des craintes qu'elle puisse avoir un impact majeur, ce qui a d'abord entraîné des flux vers les valeurs refuges. Les rapports indiquant que la maladie n'est peut-être pas aussi grave qu'on le craignait ont provoqué une inversion de ces flux la semaine dernière.

Mis à part les nouvelles de dernière minute concernant la variante omicron, les événements programmés les plus importants pour les marchés des devises cette semaine sont les réunions de politique des banques centrales, avec six des banques centrales du G10 et un certain nombre de banques centrales de marchés émergents qui doivent se réunir.

Les banques centrales vont devoir trouver un équilibre difficile entre l'incertitude induite par l'omicron et les niveaux d'inflation élevés. Le rendez-vous le plus important est la réunion de deux jours de la Réserve fédérale qui s'achève mercredi.

Les investisseurs s'attendent désormais à ce que la Fed annonce une accélération de la réduction de son programme d'achat d'obligations, ouvrant la porte à au moins une hausse des taux d'intérêt l'année prochaine.

Une accélération du tapering soutiendrait probablement le dollar, notamment par rapport aux devises dont les banques centrales seront probablement plus lentes à se resserrer.

La réunion de la Fed pourrait certainement s'avérer le catalyseur de la rupture de l'EUR/USD vers 1,10. Toutefois, les investisseurs pourraient préférer attendre la réunion de la BCE le lendemain avant de poursuivre le mouvement. La paire USD/JPY pourrait également exercer une pression sur 115 après la réunion de la Fed.

La Banque centrale européenne et la Banque du Japon vont toutes deux revoir leur politique cette semaine. La Banque d'Angleterre, les banques centrales de Norvège et de Suisse se réuniront également.

AUD/USD : Le rebond de l’Aussie confronté à une zone de polarité

La reprise haussière du dollar australien est confronté à une zone de polarité au-dessus de 0,7175. Les cours ont échoué à la dépasser lors des 4 dernière sessions avec l’apparition de mèches et une clôture à chaque tentative sous ce niveau.

La paire reste sous une moyenne mobile à 34 périodes et sous celle de plus long terme à 200 périodes. Les échecs répétées sur la résistance pourraient donc relancer la dynamique baissière vers le plus bas de Décembre à 0,6992.

Le franchissement des 0,7175 pourrait prolonger le rebond de l’Aussie vers 0,7290.

Evolution de l’AUD/USD en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE