EUR/USD : le dollar américain se renforce avant les réunions des banques centrales

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/USD

Les marchés suspendus aux lèvres de Jerome Powell et Christine Lagarde

EUR/USD : une consolidation dans un fanion

Le dollar américain se renforce lundi face à l’euro malgré un marché hésitant avant que les banques centrales ne tiennent leur dernière réunion de l'année, dont la Fed et la BCE.

La Réserve fédérale américaine mercredi, la Banque centrale européenne jeudi retiendront particulièrement l'attention des investisseurs. Ces dernières semaines, la Fed s'inquiète plus ouvertement de l'inflation, et le marché s'attend à une limitation de son programme de rachats d'actifs plus rapide.

Les investisseurs ont déjà largement digéré la probable inflexion que l'institution s'apprête à donner à sa politique monétaire, avec une possible accélération du retrait des achats d'actifs financiers, avant une ou plusieurs hausses de taux.

Du côté de la BCE, les responsables ont maintes fois annoncé que les achats d'actif du programme d'urgence contre la pandémie (PEPP) s'arrêteraient comme prévu à partir du deuxième trimestre 2022. En revanche, la présidente Christine Lagarde a répété qu'elle juge très improbableune hausse des taux en 2022.

Graphiquement, l’EUR/USD évolue dans une dynamique baissière depuis juin 2020. Le resserrement de la politique monétaire de la Fed dope le billet vert. La vigueur du dollar s’explique aussi par les anticipations des marchés sur une hausse de taux.

Par conséquent, l’euro reste sous pression et ne parvient pas à reprendre de la hauteur. Au contraire, tout porte à croire que la monnaie unique consolide dans une figure de continuation de tendance : un fanion.

Cette phase de stabilisation dans un triangle depuis fin novembre suggère une nouvelle jambe de baisse à venir. Pour le moment, les prix tentent de préserver le support à 1,1270$, toutefois une incursion sous les 1,1250$ renforcerait ce scénario baissier. La paire pourrait donc accentuer sa dégringolade et retourner sur le support à 1,1180$. Enfin, une cassure de ce seuil propulserait l’euro vers le prochain niveau à 1,1075$.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

Twitter @Joris Zanna

