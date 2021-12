Morning Meeting Forex : Focus sur les chiffres de l’inflation ; USD/CAD, reprise haussière

Points clés de l’article :

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Le dollar en hausse modérée avant l’inflation

USD/CAD : Le loonie pourrait reprendre sa tendance haussière

Le dollar en hausse modérée avant l’inflation

Le dollar est resté ferme dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine, qui pourraient déterminer l'évolution des taux d'intérêt, tandis que le yuan chinois subissait sa plus forte baisse depuis des mois, après qu'une décisions des autorités ait déclenché sa chute.

L'indice dollar est en train de se diriger vers sa septième hausse hebdomadaire consécutive avant les données, qui sont attendues à 14H30. Une hausse annuelle des prix de 6,8 % est attendue et toute surprise à la hausse sera probablement interprétée comme un argument en faveur d'une accélération du retrait de la Réserve fédérale et d'une hausse plus rapide des taux d'intérêt, ce qui aurait pour conséquence une hausse du billet vert .

Les données sur la confiance des consommateurs sont également attendues et si elles se maintiennent, elles pourraient laisser présager encore plus de pressions sur les prix.

La Fed, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon se réunissent également toutes la semaine prochaine et la combinaison des données sur l'inflation et la possibilité d'une réponse de la banque centrale ont fait bondir les jauges de volatilité du marché.

À en juger par la façon dont le dollar se négocie, les opérateurs se positionnent pour un chiffre sur l’inflation plus élevé qui cimente l'opinion selon laquelle la Fed va augmenter le rythme de la réduction de son programme d'assouplissement quantitatif. Mais à l’inverse un mauvais chiffre pourrait voir une paire comme l’AUD/USD s’envoler.

La volatilité a également été alimentée par le flux et le reflux des inquiétudes concernant la variante omicron et par la politique de la Chine.

Le yuan a chuté d'environ un demi pour cent dans les échanges offshore jeudi, à 6,3800 par dollar, après que la Banque populaire de Chine (PBOC) ait augmenté les réserves obligatoires de change pour la deuxième fois depuis juin. Cette décision est un message clair sur le malaise de la PBOC face à l'appréciation rapide et continue de la monnaie.

Ailleurs, la livre sterling a été sous pression, l'Angleterre ayant renforcé les restrictions pour tenter de freiner la propagation de la variante omicron. De plus le PIB publié ce matin est ressorti plus faible à 0,9% contre 1,3% attendu.

USD/CAD : Le loonie pourrait reprendre sa tendance haussière

Le loonie a entamé une phase de correction depuis le test de la résistance à 1,2855. Le doji formé avant-hier sur un retracement Fibonacci de 38,2% indiquait la fin de cette phase de respiration. Au-dessus de ce niveau la pression acheteuse reste intacte et la paire pourrait revenir sur sa résistance.

La tendance est en effet haussière depuis le retournement en creux arrondi qui s’est formé début Novembre

Ce scénario positif serait abandonné en cas de clôture sous le plus bas de la bougie en doji soit 1,2608.

Evolution du USD/CAD en données quotdiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE