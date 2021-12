EUR/USD : Statu quo après l’inflation

Points clés de l’article :

L’ euro contre dollar reste fragile sous 1,1383

Le taux d'inflation des prix à la consommation aux États-Unis a atteint 6,8 % en glissement annuel en novembre, soit le taux le plus élevé depuis juin 1982, conformément aux attentes du marché. L'inflation est restée au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed américaine pour un neuvième mois consécutif, en raison de la forte demande des consommateurs, de la hausse des prix des produits de base, des contraintes d'approvisionnement liées à la pandémie et d'un faible effet de base de l'année dernière.

Même si ce chiffre était largement anticipé, il reste très haut et ne devrait pas remettre en cause la politique moins accommodante de la Fed. L’idée d’une hausse des prix transitoire est définitivement abandonné avec la hausse de la demande et pas seulement les difficultés sur l’offre.

En revanche, l’indice de confiance des consommateurs de l’université du Michigan est ressorti en forte hausse à 70,4 contre un consensus qui s’établissait à 67,1.

La prochaine réunion de la mi-décembre sera très suivie avec comme un consensus un doublement du montant des rachats d’actifs.

L’euro contre dollar évolue dans une phase de consolidation depuis quelques séances sous une résistance à 1,1383. Un franchissement de cet obstacle permettrait à l’euro contre dollar de se dégager de sa pression vendeuse et de rejoindre un nœud constitué par une droite de polarité et le passage de l’oblique baissière au-dessus de 1,1500.

Toutefois tant que la paire reste sous les 1,1383, le risque est d’assister à une reprise de la baisse vers la zone 1,1170/85, plus bas de Novembre et plus bas de juin 2020. Sous ce niveau, la baisse s’accélèrerait vers le niveau psychologique des 1,1000.

