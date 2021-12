La livre pâtit des nouvelles restrictions en Angleterre; EUR/GBP, test de la borne haute d’un canal baissier

Points clés de l’article :

Le dollar attend les chiffres de l’inflation demain, la livre souffre après les annonces de Johnson

EUR/GBP : L’ euro livre teste la borne haute d’un canal baissier

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 81,5 78,75 AUD/USD Neutre 0,755 0,699 EUR/AUD Neutre 1,6195 1,575 EUR/CHF Neutre 1,07 1,024 EUR/GBP Neutre 0,866 0,828 EUR/JPY Baissier 129,6 125,15 EUR/USD Baissier 1,1383 1,117 GBP/JPY Neutre 152,38 148,96 GBP/USD Baissier 1,337 1,319 NZD/USD Baissier 0,687 0,651 USD/CHF Neutre 0,9368 0,91 USD/CAD Baissier 1,285 1,23 Doji USD/JPY Neutre 114 112,4

Le dollar reste stable contre les devises majeures, alors que les marchés se sont montrés optimistes quant aux premières données indiquant que la variante omicron du coronavirus n'est peut-être pas aussi grave qu'on le craignait, même si les nouvelles restrictions Covid-19 en Grande-Bretagne ont nui à la livre sterling.

Les marchés ont été ébranlés à la fin de la semaine dernière par les nouvelles de la nouvelle souche du Covid-19, ce qui a poussé les investisseurs à se réfugier dans des valeurs refuges, mais ils ont depuis repris espoir grâce aux signes indiquant que les pires craintes pourraient ne pas se réaliser.

BioNTech et Pfizer ont déclaré mercredi qu'une série de trois injections de leur vaccin Covid-19 a neutralisé la nouvelle variante Omicron lors d'un test en laboratoire, un signe que les injections de rappel pourraient être la clé de la protection contre l'infection par la variante nouvellement identifiée.

Sur le marché des changes, le risque global associé à l'omicron est très élevé, il est très déroutant et rend les mouvements intrajournaliers assez volatils.

Illustrant cela, la livre est tombée à son plus bas niveau depuis un an mercredi après que le Premier ministre britannique Boris Johnson ait imposé des restrictions plus strictes en Angleterre, ordonnant aux gens de travailler à domicile, de porter des masques dans les lieux publics et d'utiliser des pass de vaccination.

Les traders ont également à l'esprit la réunion de décembre de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine, au cours de laquelle elle pourrait annoncer une accélération de la réduction de son programme d'achat d'obligations. Demain la publication du chiffre de l’inflation aux Etats Unis donnera une indication supplémentaire de la vigueur de la hausse des prix, élément prépondérant dans les décision de la Fed.

Avant l'arrivée de la variante omicron, les différents rythmes auxquels les banques centrales mondiales relèveraient les taux avaient été le principal facteur influençant les marchés des devises.

Le dollar canadien est resté largement inchangé après que la Banque du Canada a maintenu son taux directeur au jour le jour à 0,25 %, comme prévu, et a maintenu son orientation selon laquelle une première hausse pourrait intervenir dès avril 2022, après avoir atteint son plus haut niveau en trois semaines environ avant la réunion, parallèlement à la hausse des prix du pétrole.

EUR/GBP : L’euro livre teste la borne haute d’un canal baissier

L’euro contre livre évolue dans un canal baissier depuis début Mai. Le test en Novembre de la borne basse a provoqué un vif rebond de la paire vers la borne haute que l’on a touché hier. Le franchissement de cet obstacle permettrait de revenir sur la forte résistance à 0,8658. Au-delà se situe le niveau correspondant au haut du canal à 0,8720.

Un support intermédiaire se situe sur 0,8490 qu’il faudra préserver en cas d’échec sur la borne haute du cabal sous peine de reprendre la dynamique baissière.

Evolution de l’euro contre livre en données quotidiennes :

