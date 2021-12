Morning Meeting Forex : La banque du Canada décide de sa politique ; EUR/CHF, un rebond à confirmer

Points clés de l’article :

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 81,5 79,8 AUD/USD Neutre 0,755 0,699 EUR/AUD Neutre 1,6195 1,575 EUR/CHF Neutre 1,07 1,024 EUR/GBP Neutre 0,866 0,828 EUR/JPY Baissier 129,6 125,15 EUR/USD Baissier 1,1383 1,117 GBP/JPY Neutre 163,9 148,96 GBP/USD Baissier 1,337 1,319 NZD/USD Baissier 0,7308 0,651 USD/CHF Neutre 0,9368 0,91 USD/CAD Baissier 1,295 1,249 Rupture oblique haussière USD/JPY Neutre 115,5 112,4

Dollar Australien et Canadien retrouvent des vents favorables

Le dollar australien a atteint son plus haut niveau en une semaine mercredi, dans un contexte de regain d'appétit pour le risque, suite à des signes indiquant que l'omicron pourrait être moins grave que les autres variantes de Covid-19, mais toujours vulnérable aux vaccins existants.

Le fabricant britannique de médicaments GSK a déclaré mardi que son traitement Covid-19 à base d'anticorps avec son partenaire américain Vir Biotechnology est efficace contre toutes les mutations de la nouvelle variante omicron du coronavirus.

Selon le gouverneur de la RBA, M. Lowe, "l'émergence de la souche Omicron est une nouvelle source d'incertitude, mais elle ne devrait pas faire dérailler la reprise. L'économie devrait retrouver sa trajectoire pré-Delta au cours du premier semestre 2022. En minimisant le risque Omicron, la RBA a alimenté les attentes d'un relèvement anticipé des taux. Après des ventes régulières depuis la fin octobre, il s'agit de la plus forte hausse sur deux jours que nous ayons observée sur l'AUD/USD en six semaines. Le dollar néo-zélandais a suivi la hausse du dollar australien.

Les bonnes nouvelles sur Omicron ont mis les marchés d'actifs à risque dans une "humeur bouillante", faisant grimper les actions, les matières premières, ainsi que les devises plus risquées liées aux matières premières.

La Banque du Canada décidera de sa politique monétaire aujourd’hui. Les investisseurs se sont arrachés hier les dollars canadiens avant l'annonce de la politique monétaire. La Banque du Canada devrait laisser les taux d'intérêt inchangés, mais compte tenu des données positives constantes, elle réaffirmera son intention de relever les taux d'intérêt au début de l'année prochaine. Lors de sa dernière réunion en octobre, la BOC a surpris le marché en mettant fin soudainement à l'assouplissement quantitatif et a avancé sa prévision d'une hausse des taux du second semestre au second trimestre 2022. Depuis lors, l'économie continue de se remettre des restrictions antérieures. La croissance de l'emploi a dépassé les estimations en novembre, plus de 153 000 travailleurs ayant trouvé un nouvel emploi. Non seulement le marché du travail a retrouvé son niveau d'avant la pandémie, mais l'économie est au plein emploi. Comme l'indique le rapport IVEY PMI d'aujourd'hui, l'activité manufacturière est en hausse et, surtout, l'inflation augmente à son rythme le plus rapide depuis 2003.

À ce rythme, la Banque du Canada ne peut plus justifier le niveau actuel d'accommodation politique. Le marché prévoit entre 4 et 5 hausses de taux par la Banque du Canada l'année prochaine. Au vu des derniers chiffres, il n'est pas exclu que la banque centrale laisse entendre que les taux pourraient être relevés plus tôt.

EUR/CHF : des signes de rebond à confirmer

Le long chandelier haussier de lundi qui englobait plusieurs séances semblait donner un signal de fin de la vague de baisse mais cela n’a pas été confirmé par la séance d’hier. La tendance baissière forte en vigueur depuis Septembre n’est donc pas invalidée tant que les cours restent sous la moyenne mobile à 34 périodes et sous 1,0535.

Le risque est donc de voir le mouvement se poursuivre vers 1,0234 plus bas d’Avril 2015.

Toutefois le retournement à la hausse du RSI peut amener un rebond vers la résistance. Seul le franchissement de ce niveau donnera un signal de neutralité sur l’euro contre franc suisse.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

