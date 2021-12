Morning Meeting Forex : L’appétit pour le risque refait surface; AUD/USD, l’aussie ferme après la RBA

Points clés de l’article :

La RBA laisse sa politique inchangée, l’appétit pour le risque se réveille

AUD/USD : Vif rebond du dollar australien après la RBA

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Baissier 81,5 79,8 AUD/USD Baissier 0,755 0,699 EUR/AUD Neutre 1,6195 1,575 EUR/CHF Neutre 1,07 1,024 EUR/GBP Neutre 0,866 0,828 EUR/JPY Baissier 129,6 125,15 EUR/USD Baissier 1,1383 1,117 GBP/JPY Neutre 163,9 148,96 GBP/USD Baissier 1,337 1,319 NZD/USD Baissier 0,7308 0,651 USD/CHF Neutre 0,9368 0,91 Formation en triangle USD/CAD Neutre 1,295 1,23 USD/JPY Neutre 115,5 112,4

Le dollar reste stable, tandis que les rendements du Trésor se sont éloignés de leur plus bas niveau de la semaine dernière (2 mois et demi), à la suite de l'annonce des premières observations indiquant que les personnes atteintes de la souche Omicron COVID-19 ne présentaient que des symptômes légers. L’appétit pour les devises à risque s’en est trouvé relancé, les investisseurs se trouvant rassurés.

Les positions longues sur le dollar ont grimpé pour la deuxième semaine consécutive pour atteindre leur plus haut niveau depuis juin 2019, selon les données de la CFTC américaine, tandis que les positions baissières sur l'euro ont augmenté pour s'établir à leur plus haut niveau depuis mars 2020.

Cette nuit, la Reserve Bank of Australia a maintenu le taux d'escompte inchangé à un niveau historiquement bas de 0,1 % pour le 13e mois consécutif, comme prévu, déclarant que l'inflation avait augmenté mais qu'elle restait faible en termes sous-jacents.

Les membres de la banque Australienne ont noté que les pressions inflationnistes sont moins fortes que dans de nombreux autres pays, dans un contexte de croissance modeste des salaires. Le conseil d'administration a réaffirmé qu'il ne relèvera pas le taux d'escompte tant que l'inflation réelle de l'Australie ne se situera pas durablement dans la fourchette cible de 2 % à 3 %. "Pour cela, il faudra que le marché du travail soit suffisamment tendu pour générer une croissance des salaires sensiblement plus élevée qu'actuellement. Cela prendra probablement un certain temps et le conseil est prêt à être patient."

Le comité a déclaré qu'il continuera à acheter des obligations d'État au rythme de 4 milliards de dollars australiens par semaine jusqu'en février, date à laquelle il réexaminera l'opération. Concernant la souche Omicron, la banque a déclaré qu'il était peu probable qu'elle fasse dérailler la reprise économique.

Le dollar australien se raffermit au contact d’un support important sur 0,6990. Sans toutefois remettre en cause pour l’instant la tendance négative qui prévaut sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Le dépassement de la moyenne la plus courte permettrait de rallier la droite de polarité à 0,7170 qui sera un obstacle déterminant pour la suite. Le rebond du RSI plaide en ce sens.

Un échec sur ce dernier niveau exposerait l’Aussie à un retour sur le support qui s’en trouverait fragilisé.

Evolution du dollar australien contre dollar américain en données quotidiennes :

